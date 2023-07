Divieti nelle spiagge, sistemati 45 cartelli 

I maleducati non hanno più scuse: i cartelli con tutti i divieti da rispettare lungo la costa del Sinis ora sono ovunque. Il Comune di Cabras guidato dal sindaco Andrea Abis, proprio per evitare discussioni tra bagnanti e inutili giustificazioni, ieri ha installato altri 45 cartelli. Ora quindi tutti i fruitori della spiaggia, da Mari Ermi a Maimoni passando a Is Arutas, senza dimenticare San Giovanni di Sinis, sanno ad esempio che è vietato portare via il quarzo, che non è possibile fumare o parcheggiare sulle dune e tanto altro. ( s. p. )

