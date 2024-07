Divieti ignorati: Poetto pieno di rifiuti 

Le prime avvisaglie si erano avute già la settimana scorsa con il Poetto trasformato in immondezzaio dopo notti di baldoria. E questo fine settimana è arrivata la certezza: all’alba di ieri lo scenario che si è presentato davanti agli operatori della De Vizia era lo stesso di sette giorni fa.

Centinaia di bottiglie, cartacce, plastica e tanto altro abbandonati soprattutto lungo la passeggiata pedonale e ciclabile ma anche sulla sabbia. E persino nel parco giochi per i bambini dove accanto ai rifiuti c’erano bottiglie rotte e cocci di vetro pericolosissimi per tutti, non solo per i più piccoli. Purtroppo a poco servono ordinanze che vietano la vendita delle bottiglie di vetro se poi queste se le portano da casa, snobbando cestini e isole ecologiche.

«Il Poetto la domenica all’alba fa paura», dice Carla Massa, 45 anni, «la passeggiata è un letamaio, qualcuno va in spiaggia a fare i “bisogni,” e se non si sta attente a dove ci si stende l’asciugamano si rischia di finire male. Qualche volta ho trovato dei ragazzini che dormono tra i cespugli dopo notti ad alto tasso alcolico».

Vetro e plastica

A preoccupare è soprattutto la grande presenza di rifiuti di plastica. «Perché se le bottiglie di vetro se le portano da casa, perché nei locali gli alcolici magari costano troppo, la plastica viene venduta tranquillamente», dice Michele Randaccio di Cittadinanza attiva Oikos, «parliamo ad esempio delle cannucce: nei giorni scorsi abbiamo organizzato una passeggiata ecologica al Poetto e ne abbiamo raccolto migliaia. Parlo delle cannucce che vengono date con i drink e che creano un danno ambientale gravissimo. Eppure i cestini ci sono, ma preferiscono gettare a terra».

Alfredo Loi, 25 anni, la spiaggia la frequenta soprattutto la notte ma non per andare a ballare nei locali. «Vado a pesca dalla riva», dice, «e molto spesso mi ritrovo circondato dai rifiuti, tanto che mi da così fastidio che spesso li raccolgo io. Il problema è che c’è troppa gente incivile».

Anche Antonella Medda, 63 anni, quando va in spiaggia ha sempre con sé una busta: «Ci sono distese di cicche di sigarette ovunque, anche in mare. Io sono una fumatrice ma porto sempre con me il posacenere».una vecchia ordinanza vieta il fumo nella battigia, ma in pochi la rispettano.

In spiaggia le squadre della De Vizia entrano in azione all’alba proprio per preservare la sicurezza dei bagnanti. A trattori e pulispiaggia anche il compito di rimestare la spiaggia per eliminare cocci di vetro e siringhe, che sono state trovate anche di recente. Le bonifiche riguardano il Poetto ma anche il litorale da Margine Rosso a Geremeas.

RIPRODUZIONE RISERVATA