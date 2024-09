Divieti e transenne: il G7 dei disagi  

I ministri ancora non sono arrivati, ma sono sufficienti i due grandi tir fermi davanti alla Prefettura e il viavai incessante di forze dell'ordine per capire che qualcosa di grande è in programma. Così l'esercito di turisti arrivati dal mare di prima mattina, curiosano e poi lo domandano direttamente, ignari del G7 Lavoro e occupazione pronto a portare a Cagliari il summit internazionale e una serie di limitazioni alla circolazione che blinderanno - in parte - la città per tre giorni. Con il quartiere di Castello ancora una volta interessato dalle restrizioni maggiori, e il malumore di residenti che anticipa il grande evento.

Preparativi e limitazioni

I cartelli dei divieti di sosta con rimozione forzata sono già ben visibili e disseminati nel perimetro dove per tre giorni - da domani a venerdì - sfileranno i rappresentanti di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. E quarantott'ore prima in piazza Palazzo ci si dà già un gran da fare con il trasporto del mobilio: sedie, tavoli e tutto ciò che evidentemente può servire per la giusta accoglienza agli illustri ospiti attesi. Grandi manovre dettate anche dalle ovvie ragioni di sicurezza che impegnerà Municipale, Polizia e Carabinieri. Intanto da questa sera scattano le prime limitazioni, con i parcheggi interdetti dalle 18 alle 16 di venerdì in piazza Arsenale; piazza Indipendenza; piazza Mafalda di Savoia e piazza Palazzo. Spariscono temporaneamente anche gli stalli di via Canelles, Campidano, Pirastu, Solinas, piazza Deffenu parcheggi Aci parte centrale e viale Cristoforo Colombo, nel tratto antistante da civico 12 alla via Campidano (compresi i parcheggi riservati ai condomini) e viale Cristoforo Colombo/ Piazza Deffenu tratto antistante da via Campidano a piazza Amendola. Con Castello indicato come zona di massima sicurezza e inaccessibile giovedì e venerdì se non a chi è munito di pass e con accesso da piazza Indipendenza.

Le proteste

Ma tra le stradine del quartiere particolarmente movimentate il malumore corre veloce. «Ancora una volta le esigenze dei residenti non vengono tenute in considerazione», commenta Maria Carmen Sulis, presidente del comitato di quartiere Casteddu de Susu. «Sicuramente Castello più di ogni altro rione risponde all’esigenza di ospitare manifestazioni ed eventi di questa portata e non ci sarebbe nulla da obiettare se non il fatto che ancora una volta chi vive il quartiere ogni giorno dell’anno dovrà subire i disagi di un’organizzazione che non ha previsto alcuna alternativa a chi si troverà a scontrarsi con la riduzione dei parcheggi già insufficienti all’origine». Antonio Laconi, castellano doc, ribadisce e amplia il concetto: «Quello dei parcheggi è uno dei tanti problemi del quartiere, dove al di là del G7 continuiamo a vedere piazza Palazzo transennata da anni per problemi di cedimento ai quali non mi risulta sia ancora stata trovata una soluzione», osserva. «Non ci sono servizi, gli ascensori continuano a essere spesso fuori servizio, e tutte le richieste avanzate da chi abita a Castello sono state prontamente inascoltate dalle varie amministrazioni», protesta. «Bisognerebbe ricordarsi del quartiere non solo in occasione di grandi eventi come il G7, che sarebbe una grande occasione se tutto il resto funzionasse ogni giorno». Massimo Damiano, titolare della gelateria Quattro Mori, è più tollerante: «Certo, impedire l’accesso al quartiere per tre giorni sicuramente inciderà in negativo sull’incasso, ma spero che comunque la visibilità che l’incontro darà al quartiere possa portare a benefici futuri in termini di clientela». Per ora restano solo polemiche e divieti.

