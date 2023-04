Divieti e strade off limits per le processioni di Pasqua 

Dopo le celebrazioni della domenica delle Palme, le parrocchie cittadine si preparano ai riti della Settimana Santa che culmineranno con la processione della domenica di Pasqua. Proprio per quell’occasione, il 9 aprile, la Polizia locale, ha previsto una serie di modifiche alla viabilità.

Sant’Elena

Dalle 9 alle 12,30 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Sant’Elena, nel tratto antistante il sagrato della basilica e poi in via Diaz, tratto compreso tra via Zara e via D’Annunzio, piazza Azuni e in entrambi i lati di via Marconi, tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Parrocchia. Inoltre in via Eleonora d’Arborea, tra il sagrato di piazza Sant’Elena e via Marconi, via Cavour e via Roma tra via Cavour e piazza Azuni, per consentire il passaggio della processione organizzata dalla basilica che inizierà alle 10,45 e si snoderà per le vie Eleonora D’Arborea, Marconi, Cavour, Roma, Bonaria e piazza Azuni e ritorno al sagrato della Basilica. Inoltre direzione obbligatoria a sinistra in via Rosas per le auto provenienti da via Bonaria; direzione obbligatoria a destra in via Cavour per chi arriva da via Roma, e direzione obbligatoria a sinistra in via Brigata Sassari per chi arriva da via Marconi.

Le altre parrocchie

Non è finita. Divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Santa Maria, via Silvio Pellico, tra via Vico e la chiesa di Sacro Cuore, per consentire la processione di Su Incontru delle 10,30 della parrocchia di Sacro Cuore che passerà per le vie Pellico, Monti, Pindemonte,Vico, partendo dalla chiesa di Santa Maria di Cepola e arrivando a piazza Sacro Cuore. Le vie Fadda, Perra, Vittorio Veneto, La Marmora, Regina Elena, Vittorio Emanuele, Piazza IV Novembre, Principessa Jolanda, Bosa (percorso della Madonna) e la via Sant’Antonio e piazza IV Novembre (percorso di Gesù), saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al passaggio della processione de “S’Incontru”, della chiesa di Sant’Antonio, prevista per le 9,30 circa. Divieti anche nelle vie Dei Mughetti, via Dell’Autonomia Regionale, San Giovanni e piazza Sant’Andrea chiuse al traffico per processione delle 10 organizzata dalla parrocchia di Santa Maria degli Angeli.