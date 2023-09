Divieti e stop alle auto, rivoluzione del traffico per la corsa Qurri 

Con il triduo di preghiera in programma oggi alle 20 in basilica, si aprono ufficialmente le celebrazioni in onore di Sant’Elena che andranno avanti poi per tutta la prossima settimana con una coda sabato 23 e domenica 24. Domani è il gran giorno di Qurri la corsa della sagra dell’uva, gara podistica di 7 km e ludico motoria di 3,5 km.

La partenza è fissata per le 18,30 in piazza Sant’Elena poi da qui si seguirà il percorso della processione di mercoledì. Per consentire la gara l’ufficio Traffico ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità. Dalle 14 alle 22 traffico chiuso e divieto di sosta in entrambi i lati di piazza Sant’Elena, via Marconi nel lato sinistro tra via Brigata Sassari e via Diaz e lato destro tra via Porcu e via Parrocchia. E ancora in via Diaz tra via D’Annunzio e via Sicilia, piazza Azuni, via Bonaria tra via Volta e via Roma e via Rossi Vitelli. Stessi divieti anche in piazza Santa Maria tra le vie Garibaldi e XX Settembre, via XX Settembre, vico XX Settembre, via Pola e ancora via Mori, Merello. I cartelli che segnalano i divieti sono già stati sistemati nei giorni scorsi per avvisare gli automobilisti. Altre modifiche sono state già approvate anche per i prossimi giorni. Qurri è aperta a tutti. Basterà iscriversi per ricevere il kit di partecipazione.

