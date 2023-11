Divieti e limitazioni al traffico: via Roma diventa zona rossa 

Meglio tenersi alla larga dalla zona di via Roma, se non si vuole seguire di persona la cerimonia per il giorno dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze armate. Le inevitabili restrizioni al traffico si sommano, stamattina dalle 9 fino al termine della parata, a quelle già in vigore a causa dei cantieri per il prolungamento della metropolitana leggera. Sullo sfondo c’è il malcontento dei commercianti di via Roma lato portici, già tagliati fuori dal traffico automobilistico per via dei cantieri, e che oggi si ritrovano in piena “zona rossa”: i negozianti sono orientati a tenere chiuso per via delle difficoltà che i clienti avranno nel raggiungere le loro attività commerciali.

Limit i in terra e mare

Via Roma lato porto chiusa dunque al traffico dalle 9 di stamattina: sbarrati via Molo di Sant’Agostino, il lungomare New York 11 Settembre (cioè il lato mare di via Roma) e anche la corsia riservata agli autobus. Sarà così fino a quando la cerimonia non sarà conclusa. Chi giunge dalle Statale 195 di Pula o comunque all’ingresso in città da via Riva di Ponente, stamattina è obbligato a svoltare in via Sassari, subito dopo la stazione ferroviaria a svoltare a sinistra in via Roma verso viale Trieste o a destra verso il largo Carlo Felice. Nessun’altra alternativa, considerata la chiusura da tempo di via Roma lato portici. Controlli anche per l’accesso dei pedoni ai portici di via Roma. Il tratto delle acque del porto di fronte al parco è stato sgomberato dalle imbarcazioni per dare spazio alle navi militari giunte per la cerimonia del IV Novembre. Sempre per quanto riguarda il mare, il tratto tra i moli di Levante e di Ponente è suddiviso in due zone, chiamate Alfa e Bravo. La prima è zona rossa dalle 8 alle 14: vietato navigare, ancorare e sostare, oltre che ormeggiare nelle banchine (ma restano le imbarcazioni già ormeggiate), immergersi e pescare. Nella zona Bravo, che arriva all’imboccatura del porto, le barche devono comunicare via radio sul canale 16 o via telefono allo 070659225 (Capitaneria di porto) le proprie intenzioni con mezz’ora di anticipo.

I mezzi del Ctm

Anche qui, tanti cambiamenti. Corsia bus chiusa in via Roma e via Molo di Sant’Agostino, quindi la direzione generale del Ctm ha dovuto pianificare la deviazione di molte linee. Le modifiche al percorso riguardano i mezzi delle linee 1, 5, 7 ,29, 30, M, QEX, PF, PQ e supplementari scolastici. Tutte le deviazioni di percorso, linea per linea, sono indicate nel sito internet dello stesso Ctm. Ci sono quattro fermate soppresse, tutte in via Roma: due di fronte al Molo Sanità e due al Molo Dogana. Sono sostituite da una fermata provvisoria in viale Bonaria lato ex Cariplo e da quelle dei percorsi alternativi. I mezzi del trasporto pubblico locale riprenderanno poi i normali percorsi quando la cerimonia sarà conclusa.

