Divieti di transito e sosta per la Sagra del pesce nel weekend 

Cambiano le regole per la circolazione e la sosta, sabato e domenica a Sant’Elia, per consentire che la Sagra del pesce si svolga in sicurezza. Un’ordinanza del servizio Mobilità prevede in particolare una modifica alla circolazione nella zona del Lazzaretto

Dunque, sabato e domenica saranno in vigore diverse regole diverse da quelle valide nel resto dell’anno. Il transito sarà vietato dalle 8 di sabato mattina fino alle tre del mattino di lunedì in diverse strade: viale Sant'Elia, dall'intersezione con via Schiavazzi (all’altezza dell’edicola) all'attraversamento pedonale vicino all'inizio della recinzione del campo di calcio. Poi in piazzale Lazzaretto, area parcheggi compresa.

Per quanto riguarda i divieti di sosta con rimozione forzata, riguarderanno dalla mezzanotte di sabato alle 3 di lunedì viale Sant’Elia, dall'incrocio con via Schiavazzi (all’altezza dell’edicola) all'attraversamento pedonale vicino alla recinzione del campo di calcio e piazzale Lazzaretto, area parcheggi compresa.

Sono esclusi dai divieti i veicoli di soccorso e quelli impegnati nel montaggio e smontaggio delle strutture funzionali alla manifestazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA