Divieti di transito al suono della campanella: le ordinanze per la sicurezza dei bambini 

Per una maggiore sicurezza negli orari di ingresso e uscita degli alunni delle Elementari, l'amministrazione di Villacidro sta predisponendo diverse ordinanze: già pubblicata quella per il divieto di transito fra la via Togliatti e via Farina davanti alle scuole con modifica temporanea della viabilità negli orari di ingresso e uscita.

«A breve pubblicheremo anche le ordinanze per i divieti di transito temporanei relativi alle Elementari di via Cavour e via Cagliari – conferma il comandante della polizia municipale, Alessandro Corrias –. Nelle aree interessate dai provvedimenti i nonni vigili dell’Auser chiuderanno l’accesso con le transenne, anche grazie all’ausilio degli operatori del progetto Particolari povertà avviato dall’ufficio dei Servizi sociali». ( m. m. )

