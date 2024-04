Divieti di traffico e sosta per il Primo maggio: alcune novità già da oggi 

Per consentire la processione di Sant’Efisio cambia la viabilità nel centro cittadino. Nella gran parte dei casi i divieti sono in vigore il primo maggio ma, in un caso, nell’area della Regione di viale La Playa, partono subito.

Da oggi alle 15 del primo maggio e da mezzogiorno a mezzanotte del 4 maggio non si potrà sostare (c’è la rimozione forzata) nell'area di viale La Playa. In viale Pula, a Giorgino, davanti e a fianco alla Chiesetta di Sant'Efisio, non si potrà sostare dalla mezzanotte del 30 aprile al 5 maggio compreso.

Il Primo maggio

Tutte le altre prescrizioni riguardano il primo maggio: da mezzanotte alle 15 ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Sant'Efisio (e vicoli), Fara, Santa Margherita, Tigellio, Palabanda, Carbonazzi, Sant'ignazio Da Laconi, Portoscalas, San Giovanni Bosco, Azuni, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Baylle, Sassari, piazza del Carmine, Crispi, Angioy, Mameli, largo Carlo Felice, piazza Matteotti, Sassari, La Playa (e traverse), ponte Della Scafa, viale Pula. Nelle stesse strade e in via Malta ci sarà il divieto di transito (e di sosta) dalle 6 alle 15, mentre gli stessi divieti in via Maddalena daranno in vigore da mezzanotte alle 15.

Via Roma

Divieto di sosta (da mezzanotte alle 22) e di transito (dalle 6 alle 22) anche in via Roma, nel tratto compreso tra via Barcellona e largo Carlo Felice. Nel tratto tra via Sassari e viale Trieste, in entrambe le direzioni di marcia, niente auto dalle 6 alle 15 mentre il divieto di parcheggio sarà operativo da mezzanotte alle 15.

Niente auto nemmeno in viale Trieste: nel tratto compreso tra piazza del Carmine e via Pola nomn si poitrà passare dalle 6 alle 15 e non si potrà parcheggiare da mezzanotte alle 15. In via Carloforte il divieto di passaggio in auto sarà vigente dalle 6 alle 15. Niente auto in sosta dalle 9 alle 18 nemmeno nei lati di piazza del Carmine; nelle stesse strade il transito sarà vietato nel lato poste, nel lato palazzo Pizzorno-Binaghi e nel lato via Sassari dalle 6 alle 18.

Stampace

Divieto di parcheggio (da mezzanotte alle tre del pomeriggio) anche in via Nicolodi su entrambi i lati. A chi lo farà sarà rimossa l’auto. Divieti in vigore da mezzanotte alle 16 anche nel parcheggio di piazza Sorcinelli; in via Giussani, sul lato sinistro, nei primi 35 metri prima dell’incrocio con via Nicolodi non si potrà parcheggiare da mezzanotte alle 15.

La stessa ordinanza prevede inoltre l'istituzione, sul lato destro di viale Trieste, direzione Sant’Avendrace, nel tratto compreso tra via Battisti e il distributore carburanti, del divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte alle 18. Dalle 5 a mezzanotte, infine, resterà chiusa alla circolazione veicolare la corsia bidirezionale di via Roma riservata al trasporto pubblico. Il transito e la sosta sono consentite ai commercianti ambulanti, negli spazi loro assegnati.

