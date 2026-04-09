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L’ordinanza.
10 aprile 2026 alle 00:30

Divieti di sosta o di transito per la corsa Vivicittà: da domani centro blindato 

Variazioni fino a domenica a mezzogiorno Limitazioni anche per i mezzi pubblici 

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È quasi tutto pronto per Vivicittà, la manifestazione podistica che tornerà a Cagliari domenica mattina. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, il Comune ha disposto, attraverso un’ordinanza, una serie di modifiche temporanee alla circolazione e divieti di sosta.

Da domani

Alcune variazioni partono già da domani: dalle 18 e fino alle 12 di domenica sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in diverse strade interessate dal percorso della manifestazione, tra cui via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, via Sulis, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero (nel tratto compreso tra via Dante e via Sonnino), via Paoli, via Tola e via Settembrini.

Domenica

Dalle 8 alle 12 di domenica, invece, è stato disposto il divieto di transito – mezzi pubblici compresi – in diverse vie del centro cittadino, tra cui via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero, via Paoli, via Tola, via Settembrini, via Bosa, oltre a piazza Gramsci e piazza Repubblica, con limitazioni mirate anche su tratti di via Dante. È inoltre previsto il divieto di transito temporaneo al passaggio delle atlete e degli atleti, dalle 9.30 alle 11, in alcune intersezioni, tra cui via Bacaredda-piazza Garibaldi, via Eleonora D’Arborea-via Iglesias, via Sonnino-via San Lucifero, via Farina-via Dante. Sempre domenica ci saranno anche cambi di senso di marcia e deviazioni, come – per esempio – il senso unico in via San Giovanni (direzione via Giardini), obblighi di svolta in via De Gioannis e in piazza Repubblica. Alcune specifiche eccezioni sono previste per i mezzi pubblici.

Agli organizzatori il compito di predisporre un adeguato servizio di segnalazione, tramite addetti posizionati in corrispondenza delle intersezioni, in modo da rendere tempestivamente informati gli automobilisti dell’imminente transito degli atleti. Il Comune invita alla massima attenzione e consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi alle strade interessate all’evento.

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