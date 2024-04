Divieti di sosta in sedici strade per la pulizia 

Sono 16 le strade che da venerdì 19 saranno interessate dallo spazzamento meccanizzato «ma le operazioni preliminari prenderanno il via in questi giorni con la sistemazione della segnaletica e l’invio delle comunicazioni ai cittadini residenti nelle vie interessate», precisano dal Comune. «Progressivamente stiamo aumentando il numero delle strade dove lo spazzamento avviene a seguito di sistemazione del cartello di divieto di sosta – spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda - Chiaramente l’intervento si realizza anche nelle altre strade e piazze della città e delle frazioni, mentre sono solo una parte quelle dove, per la condizioni particolari, interveniamo con la segnaletica per il divieto di sosta». L’obiettivo infatti, affinché la pulizia risulti efficace, è che non ci siano auto in sosta che ostacolino i mezzi della Formula Ambiente, società che ha in appalto il servizio. «Le macchine che dovessero ostacolare gli interventi saranno multate o rimosse con un carro attrezzi. Ovviamente tutto sarà preceduto da un’adeguata azione di comunicazione nelle aree interessate», conclude Zedda.

Le vie interessate sono: Tasso, Gioberti, Alighieri, Sardegna, Canepa, Donizetti, Cimarosa, Leoncavallo, Canalis, Baldino, Einaudi, Brunelleschi, Nieddu, Amsicora, Cima e Biasi. ( m. g. )

