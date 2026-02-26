«Divertimento, valori e solidarietà: siamo il Pirri» 

Calcio e divertimento, passione e formazione. Sono i punti fermi del Calcio Pirri SSD: dichiarazione di intenti che si trova nel sito della società, dove si illustra un’attività giornaliera che coinvolge più di 500 tesserati.

La gestione è giovane ma esperta, con una guida composta da tre ex giocatori di livello come Gianluca Pilo, Alessandro Casula e Roberto “Bobo” Mannai. Con loro c’è una pattuglia di tecnici altamente qualificati e un’organizzazione attenta alle esigenze dei ragazzi. Simone Faret, responsabile dell’attività di base, è intervenuto nella trasmissione “Giovani di Categoria” su Radiolina sottolineando il percorso fatto sinora: «In questi anni abbiamo costruito tanto però continuiamo a lavorare», ha spiegato, «nel panorama cagliaritano, adesso anche sardo, la Calcio Pirri è riconosciuta anche per i valori che porta in campo e perché comunque tiene a ben figurare in tutte le categorie dove è protagonista».

I risultati non mancano, dato che negli ultimi anni il club vanta due titoli regionali Under 15 e il successo nel 2024 coi Pulcini del Grassroots Festival Regionale a Coverciano. E poi c’è la prima squadra che milita nel campionato di Promozione, vero sbocco per i ragazzi del settore giovanile come conferma William Cera, allenatore degli Allievi regionali: «Diversi ragazzi si allenano in pianta stabile con la prima squadra, alcuni vanno in panchina e l’augurio è di vederli esordire al più presto».

La scorsa primavera si è aggiunta la soddisfazione di vedere i propri Giovanissimi disputare il prestigioso torneo Selis, battere l’Atalanta e uscire solo ai rigori negli ottavi della competizione poi vinta dai brasiliani del Flamengo.

Altro fiore all’occhiello della società cagliaritana è la solidarietà. «Ogni anno riusciamo, attraverso una raccolta fondi, ad aiutare i ragazzi più deboli con l’acquisto di macchinari e con donazioni per l’ospedale Microcitemico», ha concluso Faret.

