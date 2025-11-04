VaiOnline
Endocrinologia
05 novembre 2025 alle 00:16

Diverse patologie legate agli ormoni 

Quali affezioni cutanee richiedono un consulto endocrinologico?

L’acne nella donna, se associata a irsutismo, alopecia androgenetica e alterazioni del ciclo indirizza verso una condizione di eccessiva produzione di androgeni conseguente a patologie quali ad esempio sindrome dell’ovaio policistico, iperplasia surrenale congenita, tumori surrenali od ovarici. La dermatite seborroica talvolta consegue a patologie ormonali caratterizzate da iperandrogenismo o a eccessiva produzione d’ormone della crescita (acromegalia). La Xerosi cutanea (pelle secca) può essere conseguente a una condizione di ridotta funzione tiroidea.

