Diverse patologie legate agli ormoni 

Quali affezioni cutanee richiedono un consulto endocrinologico?
L’acne nella donna, se associata a irsutismo, alopecia androgenetica e alterazioni del ciclo indirizza verso una condizione di eccessiva produzione di androgeni conseguente a patologie quali ad esempio sindrome dell’ovaio policistico, iperplasia surrenale congenita, tumori surrenali od ovarici. La dermatite seborroica talvolta consegue a patologie ormonali caratterizzate da iperandrogenismo o a eccessiva produzione d’ormone della crescita (acromegalia). La Xerosi cutanea (pelle secca) può essere conseguente a una condizione di ridotta funzione tiroidea.