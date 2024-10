“Diversamente Uguali”, le foto contro i pregiudizi sulla disabilità 

Dal 6 ottobre al 10 novembre, la biblioteca “Francesca Sanna Sulis” in via Pertini a Quartucciu ospiterà la mostra fotografica "Diversamente Uguali". L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione, è un progetto fotografico curato dal giornalista e fotoreporter Maurizio Melis, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità.

La mostra verrà inaugurata domenica 6 ottobre alle 17:30, seguita alle 18:15 da un dibattito intitolato "Dai diritti alla realtà". Questo incontro offrirà un momento di riflessione sui diritti delle persone con disabilità, partendo dal riconoscimento della loro dignità fino ad analizzare le sfide che affrontano nella vita quotidiana.

Le immagini esposte, catturate dall’obbiettivo di Melis, mettono in luce la vita di persone “diversamente uguali”, come recita il titolo, mostrando il valore e la bellezza di ogni individuo. Ad accompagnare la mostra le parole dell'attivista Neil Marcus (attore e drammaturgo attivo nello sviluppo della cultura della disabilità), riassumono perfettamente il messaggio dell'evento: «La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare le avversità. La disabilità è un’arte. È un modo ingegnoso di vivere».

