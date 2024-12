«Diventare arbitro, che emozione» 

Sveglia, colazione, doccia e via ai preparativi: quelli che identificano la passione e spiegano perché a 15 anni una ragazza preferisca trascorrere fuori casa, magari in zone anche parecchio distanti dal proprio nido familiare, la giornata canonicamente dedicata al riposo o alle uscite con le amiche. «Il mio desiderio è sempre stato essere in campo».

Maria Marras è giovane ma le sue idee sono chiarissime e la convinzione solida: non potrebbe essere diversamente per chi, alla sua età, fa l’arbitro di calcio. Indossati maglietta, pantaloncini, calzettoni e scarpette, messi polsino e orologio e afferrato il fischietto si entra in campo. Un ultimo sguardo alle squadre, alle panchine, alle porte e via, tutto è pronto: si può cominciare a giocare. Anzi, a dirigere. E magari a dirimere controversie in campo, assopire proteste, non ascoltare insulti di giocatori e anche, per così dire, di tifosi. Una vita cominciata neanche un anno fa ma ben indirizzata: il talento c’è, tanto che pochi giorni fa ha ricevuto il premio Fabrizio Piras per essersi distinta nel settore giovanile e scolastico. L’orizzonte si allarga.

Perché fare l’arbitro?

«Ogni domenica mattina andavo a vedere le partite di mio fratello ( gioca in Serie D con la Cos ) e pensavo: vorrei essere in campo, avere l’opportunità di dirigere gare come queste. Però l’assist me lo diede la mia allenatrice di pallamano quando mi suggerì di fare il corso per arbitri di quello sport: presi coraggio e decisi di iscrivermi per diventare arbitro di calcio».

Cosa la attira di questo mondo?

«Sicuramente la forte motivazione che bisogna avere per entrare sul terreno di gioco, gestire tutto ciò da cui è circondato, come giocatori e panchine, e poi pensare e mettere in atto tutto quello per cui ci si prepara».

Che sensazioni ha avuto la prima volta che ha indossato la divisa?

«Ero molto emozionata, diventavo davvero un arbitro. È il momento in cui ci si rende veramente conto di cosa si sta per fare».

Ricorda cosa ha provato la prima volta che ha fischiato? E cosa ha fischiato?

«Non ricordo esattamente, forse era un fallo o un cambio fallo. La mia unica preoccupazione era capire se sapessi fischiare e se fosse la decisione giusta».

Quali problemi incontra nel rapportarsi ai giocatori?

«Credo sia parecchio difficile per tutti rapportarsi con i giocatori. Ovviamente ciascuno di loro è diverso, si possono trovare persone gentili e disposte ad aiutarti come in ogni ambito».

Ha mai ricevuto insulti e, nel caso, di che tipo?

«Personalmente in circa trenta partite dirette non ne ho ricevuto troppi, solo qualche dissenso su mie decisione tecniche o disciplinari».

Che opinione ha dell’ambiente calcistico maschile e femminile?

«Non ho ancora avuto modo di dirigere partite di calcio femminile, al momento ho diretto solo gare di calcio giovanile maschile dove ho trovato sempre un ambiente sereno».

Le è stato difficile assorbire le regole?

«Sono 17 e non è semplice, ma grazie al corso e alla costante formazione che ci viene fornita nelle riunioni tecniche e sul campo posso migliorare e operare al meglio nella partita».

Qual è la sua giornata tipo quando deve arbitrare?

«Devo essere ben riposata, in base a dove devo andare metto la sveglia almeno 50 minuti prima di uscire così ho il tempo di svegliarmi e prepararmi, soprattutto mentalmente. Arrivo al campo non meno di 70 minuti prima per preparare le procedure pre gara e dopo la partita torno a casa e compilo il referto, così ogni situazione da annotare è ancora ben impressa nella mente».

Sin dove arriva territorialmente?

«Non più di 50 o 60 chilometri. La trasferta più lunga è stata a Domusnovas per la mia terza partita in assoluto».

Come va al campo?

«Non avendo ancora la patente, ci sono sempre mia madre o mio padre ad accompagnarmi».

Dunque la famiglia la supporta.

«I miei genitori e parenti non solo mi portano al campo ma sono i miei più grandi sostenitori. C’è sempre stato qualcuno di loro a vedere una mia partita e ad appoggiarmi, a consigliarmi e sostenermi. Sono i miei genitori a spingermi ogni giorno di più ad andare avanti e non arrendermi, perché credono, quasi più di me, in quello che sto facendo».

Dove sogna e pensa di poter arrivare?

«Essendo ancora giovane ho molta strada davanti, però conto di potermi sempre divertire e arrivare nella mia Serie A arbitrale, comunque dove meriterò. Ci vogliono molto tempo e perseveranza come in ogni sport, ma col sacrificio e l’impegno ogni cosa è possibile. Anzi, invito tutti i giovani e no a entrare in questo mondo perché ricco di valori e senso di appartenenza a un’associazione che a noi piace chiamare grande famiglia».

