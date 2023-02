Diventa realtà il parco giochi del quartiere Duai 

Dopo un lungo e tortuoso cammino procedurale, l’atteso parco giochi di Duai, a Siniscola, è una realtà. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’ampio spazio all’aperto realizzato alla periferia della cittadina, in un’area a ridosso della strada provinciale per La Caletta. Il sindaco Gian Lugi Farris, accompagnato dalla Giunta, ha tagliato il tradizionale nastro dopo la benedizione impartita dal parroco don Antonello Tuvone. Immediata è iniziata la festa con tanti bambini, accompagnati dai genitori, che hanno preso d’assalto le aree ludiche del parco giochi. «È un’opera che avevamo fortemente voluto fin dal mio primo mandato - dice il sindaco - e ora sarà pienamente disponibile per le famiglie, i giovani e gli anziani. Tutti potranno contare su ampi spazi per trascorrere il tempo libero all’aria aperta, lontano dal traffico e in un clima di grande serenità». Portare a compimento l’intervento non è stato semplice.

Mille intoppi tecnici e amministrativi ne hanno rallentato il cammino, determinando notevoli ritardi nella tabella di marcia. «Ringrazio i collaboratori dell’amministrazione passata e presente e i responsabili e dipendenti comunali e chi ci ha aiutato alla realizzazione di questa importante opera - aggiunge Farris -, in particolare la famiglia Sanna che donando numerose piante ha valorizzato il verde dell’intera area parco». Tantissimi gli apprezzamenti da parte dei cittadini apparsi sui social, accompagnati dalle raccomandazioni affinché la struttura venga dotata di un’adeguata sorveglianza.

