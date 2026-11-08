SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il personaggio.
09 novembre 2026 alle 00:45

Diventa difficile ora togliere Kofler per far posto a Mina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ha un grande potenziale. Ha personalità, è cinico e gli auguro che sia solo l’inizio di un percorso importante. È il futuro del calcio italiano», si era sbilanciato, e non poco, Fabio Pisacane alla vigilia di Cagliari-Frosinone. Il futuro di Raphael Kofler è adesso. Il tecnico rossoblù lo covava da settimane, forse da mesi, e aspettava solo il momento giusto per inserirlo. Lo aveva utilizzato giusto in tre frangenti, ma fosse stato per lui, lo avrebbe messo da subito in prima linea. Ha dovuto gestirlo e rispettare, allo stesso tempo, gli equilibri del reparto e della squadra in generale. Già all’Olimpico nel match con la Lazio, l’ex difensore del Südtirol - subentrato già nel primo tempo complice il forfait di Fadera - ha dimostrato di non essere arrivato in Serie A per caso. L’altro ieri contro il Frosinone, alla prima chance da titolare, ha spaccato.

Colpo su colpo

Sempre lucido, reattivo e con una cattiveria agonistica invidiabile nell’uno contro uno. Spietato. Determinato. Come se non fosse un debuttante, come se il fatto che sia nato nel 2005 fosse un dettaglio. E più saliva la temperatura nell’area rossoblù, l’altro ieri alla Domus, più lui diventava glaciale. Ribattendo così colpo su colpo nell’assedio ciociaro. Una prestazione superlativa, alla quale ha contribuito - probabilmente - il feeling con Rodríguez (quarantadue anni in due!) col quale sembrava quasi completarsi (e viceversa) nelle situazioni più rognose.

Tutto torna

Ottima, dunque, la prima dal primo minuto per il talento di Parcines (provincia di Bolzano) nel mirino dello scouting rossoblù già dalla scorsa stagione e approdato in estate nell’Isola con il benestare di Pisacane. «Abbiamo quattro difensori altrettanto affidabili», ripeteva l’allenatore del Cagliari quando il maxi ballottaggio mediatico per due maglie in difesa era tra Mina, Deiola e Rodríguez. Tutto torna, ora. Le parole importanti, le puntualizzazioni, le aspettative, gli sforzi fatti dalla società.

Il grande dilemma

E ora che non è più un’incognita in lista d’attesa ma una straordinaria realtà, diventa complicato per l’allenatore toglierlo per far posto a Mina quando quest’ultimo sarà di nuovo a disposizione. Per quanto la sensazione è che contro il Frosinone, Kofler avrebbe giocato dall’inizio anche se il colombiano non avesse dato forfait a ventiquattr’ore dalla partita. La prova provata alla ripresa del campionato, tra due sabati a Como. Intanto, applausi su applausi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 