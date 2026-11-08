Diventa difficile ora togliere Kofler per far posto a Mina 

«Ha un grande potenziale. Ha personalità, è cinico e gli auguro che sia solo l’inizio di un percorso importante. È il futuro del calcio italiano», si era sbilanciato, e non poco, Fabio Pisacane alla vigilia di Cagliari-Frosinone. Il futuro di Raphael Kofler è adesso. Il tecnico rossoblù lo covava da settimane, forse da mesi, e aspettava solo il momento giusto per inserirlo. Lo aveva utilizzato giusto in tre frangenti, ma fosse stato per lui, lo avrebbe messo da subito in prima linea. Ha dovuto gestirlo e rispettare, allo stesso tempo, gli equilibri del reparto e della squadra in generale. Già all’Olimpico nel match con la Lazio, l’ex difensore del Südtirol - subentrato già nel primo tempo complice il forfait di Fadera - ha dimostrato di non essere arrivato in Serie A per caso. L’altro ieri contro il Frosinone, alla prima chance da titolare, ha spaccato.

Colpo su colpo

Sempre lucido, reattivo e con una cattiveria agonistica invidiabile nell’uno contro uno. Spietato. Determinato. Come se non fosse un debuttante, come se il fatto che sia nato nel 2005 fosse un dettaglio. E più saliva la temperatura nell’area rossoblù, l’altro ieri alla Domus, più lui diventava glaciale. Ribattendo così colpo su colpo nell’assedio ciociaro. Una prestazione superlativa, alla quale ha contribuito - probabilmente - il feeling con Rodríguez (quarantadue anni in due!) col quale sembrava quasi completarsi (e viceversa) nelle situazioni più rognose.

Tutto torna

Ottima, dunque, la prima dal primo minuto per il talento di Parcines (provincia di Bolzano) nel mirino dello scouting rossoblù già dalla scorsa stagione e approdato in estate nell’Isola con il benestare di Pisacane. «Abbiamo quattro difensori altrettanto affidabili», ripeteva l’allenatore del Cagliari quando il maxi ballottaggio mediatico per due maglie in difesa era tra Mina, Deiola e Rodríguez. Tutto torna, ora. Le parole importanti, le puntualizzazioni, le aspettative, gli sforzi fatti dalla società.

Il grande dilemma

E ora che non è più un’incognita in lista d’attesa ma una straordinaria realtà, diventa complicato per l’allenatore toglierlo per far posto a Mina quando quest’ultimo sarà di nuovo a disposizione. Per quanto la sensazione è che contro il Frosinone, Kofler avrebbe giocato dall’inizio anche se il colombiano non avesse dato forfait a ventiquattr’ore dalla partita. La prova provata alla ripresa del campionato, tra due sabati a Como. Intanto, applausi su applausi.

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