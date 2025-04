Divelto il cartello  della chiesa in piazza 

Atto vandalico in pieno centro a Guspini: divelto il cartello della chiesa di Santa Maria, strappato e danneggiato dall’ancoraggio in piazza Cavalieri di Malta. Il cartello turistico collocato in prossimità della Chiesa romanica fu installato anni fa dall’amministrazione comunale per indicare i luoghi storici d’interesse turistico. Il danneggiamento è avvenuto nella notte fra il 15 e il 16. Molti residenti auspicano l’utilizzo delle telecamere come deterrente alla diffusione degli atti di vandalismo che sempre più spesso si stanno ripetendo nel paese. ( m. s. )

