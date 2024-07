Divampa il fuoco  in un’azienda: danni ingenti 

Paura ieri sera Sant’Anna Arresi per un incendio in un’azienda agricola. Le fiamme forse sono partite da un quadro elettrico – saranno i vigili del fuoco ad accertarne le cause – hanno coinvolto un magazzino e una serra in località Is Chillaus. Ingenti i danni al magazzino in cui erano presenti attrezzi da lavoro e a una facciata di una serra in coltivazione.

Il fuoco è stato circoscritto dal pronto intervento della protezione civile di Sant’Anna Arresi che ha collaborato con i vigili del fuoco di Carbonia che hanno impedito che ll’incendio potesse raggiungere un grosso serbatoio di gasolio. Sul posto anche gli agenti del corpo forestale di Sant’Antioco e i carabinieri, oltre al sindaco Paolo Dessi e il consigliere Michele Virdis, con delega all’Agricoltura e pastorizia che si sono immediatamente recati nell’azienda per verificare l’entità dei danni.

