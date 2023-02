Ditte d’appalto: c’è l’accordo 

Un accordo di cassa integrazione straordinaria per tre aziende degli appalti della Portovesme srl è stato firmato ieri mattina dall’assessora al Lavoro Ada Lai e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Gli ammortizzatori sociali valgono per i prossimi 12 mesi, interesseranno circa 250 operai delle ditte Isg, Segesa e Cqnol.

Le aziende

Le aziende interessate si sono dette disponibili ad anticipare la cassa che sarà a rotazione tra tutti gli operai coinvolti. Un passaggio necessario perché, avendo usufruito della cassa per tutto il 2022, serviva un nuovo accordo per garantire la copertura ai lavoratori per tutto l’anno. Ora l’accordo firmato ieri sarà girato al Ministero del Lavoro. A Portovesme l’atmosfera non è affatto tranquilla, in particolare tra i lavoratori degli appalti. I sindacalisti presenti ieri all’incontro hanno chiesto all’assessora Lai di attivarsi perché il presidente Solinas riconvochi al più presto il tavolo di confronto, così come già previsto nel verbale del 23 gennaio nel caso di problemi lungo il percorso.

I sindacati

Le segreterie di Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm Uil nel pomeriggio hanno diffuso un comunicato in cui esprimono forte preoccupazione per gli sviluppi della vertenza. «Nel verbale - si legge nella nota - si scriveva che il confronto in atto tra la Portovesme srl e l’ente erogatore dell’energia congelava qualsiasi incremento della cassa integrazione fino al 28 febbraio ma questo non è successo per i lavoratori degli appalti». I metalmeccanici citano situazioni che farebbero aumentare l’incertezza tra i lavoratori, tra cui «le fermate totali del Kss e dell’arrostimento, che creano preoccupazione per il mancato rispetto degli investimenti annunciati e poi sospesi». La prossima settimana si terrà l’assemblea dei lavoratori degli appalti, il clima è ancora una volta molto teso.

Dopo la mediazione del presidente Christian Solinas con diversi incontri a Roma con il Governo e gli operatori dell’energia, sono iniziate le interlocuzioni tra la Portovesme srl e i players dell’energia. L’obiettivo è trovare un accordo commerciale tra privati che possa garantire tariffe sostenibili per evitare la fermata e, possibilmente, riavviare gli impianti già fermi.