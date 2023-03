«Ditta sparita, dovremo restituire i soldi» 

A febbraio dello scorso anno è stato montato il ponteggio. I lavori, nel condominio in cui abitano da ormai sei anni, sarebbero dovuti iniziare da lì a poco. Invece degli interventi da oltre 1,2 milioni di euro, per Claudia Maxia e Alessandro Puddu, quartesi residenti a Parma, è iniziato il calvario. La ditta è sparita, i due giovani e altre quindici famiglie abitano in un palazzo fatiscente e “cantierato”. Se i lavori non termineranno entro dicembre, rischiano di perdere il bonus e di dover restituire di tasca propria i soldi già erogati dallo Stato.

«Siamo terrorizzati, abbiamo investito tutti i risparmi in questa casa e, per pagare i debiti che rischia di portarci questo pasticcio chiamato Superbonus, non ci basta rivenderla», spiegano Claudia e Alessandro: «Se i lavori non riprendono, solo noi dovremo pagare circa trentamila euro all’Agenzia delle entrate, più i soldi che saranno da aggiungere per completare i lavori. Non possiamo vivere in un cantiere aperto, o lasciare il palazzo così, senza contare le sanzioni che ci saranno elevate per ritardi indipendenti da noi».

Ora inizierà la causa legale. «Abbiamo avuto problemi fin da subito. L’anno scorso, prima di Pasqua, l’impresa ha bloccato tutto dando la colpa alla mancanza di liquidità. Ma il 30 per cento dei lavori che dovevano essere garantiti entro giugno, in realtà non è stato realizzato. Prima di farli cominciare, per tutelarci, abbiamo stipulato un contratto privato, ma sembra sia nullo. Andremo in Tribunale, ma sappiamo come vanno queste cose: a rimetterci saremo noi». (f. me.)

