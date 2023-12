«Ditemi chi ha ucciso mio padre» 

Cinque ore e più di testimonianza per ascoltare la versione di una sola persona: Maria Caterina Fadda, una delle figlie di Gesuino, l’uomo ucciso (assieme al figlio Giuseppe e al pastore Ignazio Pusceddu) l’8 gennaio 1991 sulle montagne di Sinnai nell’ovile Cuile is Coccus, di cui era proprietario. Ma stavolta più che il contenuto della deposizione nel processo di revisione della condanna inflitta a Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei accusato della strage, ha rilievo la possibile futura scaletta che potrebbe imporre la Corte d’appello di Roma chiamata a decidere le sorti del detenuto, scarcerato il 25 novembre dopo quasi 33 anni di reclusione.

Gli appuntamenti

A fine appuntamento il presidente ha rinviato come già previsto i lavori al 12 dicembre ma solo per dar vita al confronto decisivo tra l’uomo che fece le indagini (il poliziotto Mario Uda) e il superstite all’agguato (Luigi Pinna, genero di Gesuino Fadda): un faccia a faccia ritenuto fondamentale per chiarire cosa davvero sia accaduto tre decenni fa, quando il sopravvissuto indicò Zuncheddu quale responsabile. Lo fece davvero, come ha rivelato il 14 novembre, solo perché l’investigatore glielo indicò quale responsabile mostrandoglielo in una foto, e convincendolo così della sua colpevolezza (passo che rende inattendibile quella indicazione), senza invece averlo realmente riconosciuto al momento dell’assalto armato? Uda nella stessa occasione ha negato. Tra undici giorni il momento della verità. Saltano viceversa le altre testimonianze previste in quella stessa data, perché l’appuntamento diventerebbe troppo lungo.

Così il collegio il 12 deciderà se e quando sentirle (si tratta di altre cinque persone) e soprattutto scioglierà la riserva sulla richiesta, avanzata dal procuratore generale Francesco Piantoni, di procedere a un secondo confronto: quello tra lo stesso Uda e il pastore Paolo Melis. Quest’ultimo, a quei tempi dipendente della famiglia Fadda, all’epoca delle indagini (1991) riferì al poliziotto di aver sentito Zuncheddu dire a Gesuino Fadda «un giorno quel che fate alle vacche», a volte uccise a suon di fucilate per gli sconfinamenti dagli allevatori del vicino ovile Masone Scusa, «un giorno sarà fatto a voi». Frase, col riconoscimento di Pinna, alla base dell’ergastolo. Ma il 14 novembre Melis ha detto ai giudici cose diverse. Ecco allora il motivo della richiesta del pg. Ciò significa che, se la Corte darà il via libera, slitterà la data della sentenza, ora prevista per il 19.

La testimonianza

Sul fronte udienza Maria Caterina Fadda, collegata con l’aula della Corte di Roma dallo studio del suo avvocato, ha risposto alle domande del pg e dei legali Mauro Trogu (difensore di Zuncheddu), Francesca Spanu (che assiste proprio la testimone) e Alessandra Maria del Rio (che tutela Pinna e la moglie Daniela Fadda). La donna, che più volte è anche scoppiata in lacrime, ha spiegato che fino alla richiesta di revisione, presentata nella prima metà del 2020, lei e la famiglia erano convinte che il responsabile degli omicidi fosse Beniamino Zuncheddu.

Poi, una volta lette le carte e le intercettazioni dei dialoghi tra la sorella Daniela e il marito Luigi Pinna (nei quali il superstite ammetteva che Uda gli aveva mostrato la foto di Zuncheddu prima del riconoscimento ufficiale col pm), lei e la sorella Maria (scomparsa un anno fa) hanno cominciato ad avere dubbi e ora lei propende per l’innocenza del detenuto. «Sapevamo quel che ci dicevano», ha spiegato, «questa povera persona se è estranea si è fatta 30 anni di carcere. Pinna ci aveva detto che il killer aveva un collant sul volto. Purtroppo mio padre e mio fratello non possono tornare per dire cosa è successo. Voglio la verità, voglio sapere chi ha ucciso mio padre e mio fratello e perché».

L’avvocato Spanu a fine udienza ha tenuto a spiegare che la sua assistita «non ha interesse a vedere un innocente in carcere: vuole solo scoprire la verità e ora dubita della colpevolezza di Zuncheddu».

