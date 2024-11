«Ditemi chi ha ucciso mio padre» 

Per tutta la vita si è chiesto cosa fosse successo a quel padre che il destino gli ha strappato via quando aveva appena sei anni, e perché chi lo aveva investito fosse fuggito via lasciandolo solo a morire in mezzo alla strada. Sono passati settantatré anni, ma Francesco Pinna, 80enne operaio in pensione di Sarroch, non ha mai spesso di pensare a quell’incidente che il 14 gennaio del 1951, in una via del quartiere di Genneruxi, a Cagliari, costò la vita a suo padre Emanuele. I ricordi di quel babbo affettuoso e intraprendente, che a 36 anni era riuscito a mettere in piedi una piccola azienda di trasporti, si mischiano ai racconti ascoltati una volta cresciuto, ma di una cosa Francesco Pinna è certo: «a Cagliari in tanti sapevano cosa gli fosse capitato, ma nessuno ha mai parlato».

La tragedia

Quel giorno Emanuele Pinna con il suo carro trainato dai cavalli aveva raggiunto Cagliari per consegnare della legna come spesso gli capitava, ma venne travolto da un mezzo pesante che non gli lasciò scampo. Quello che oggi verrebbe definito un omicidio stradale, però, rimase senza un colpevole: non ci furono indagini, né la famiglia poté permettersi di andare sino in fondo per conoscere la verità. «Steso su un letto d’obitorio dell’ospedale Civile di Cagliari, mentre amici e parenti controllano la ferita riportata sul capo rasato, è questa l’ultima immagine che ho di mio padre – racconta Francesco Pinna -, lo avevano trovato per strada quando ormai era morto dissanguato. Era stato travolto mentre era sul carro, e dire che quel giorno era lì solo perché aveva sostituito un suo dipendente all’ultimo momento. Mio babbo, nel dopo guerra, aveva intuito l’importanza dei trasporti verso il capoluogo: con il suo carro, ma anche con uno di quei camion 1100 che circolavano all’epoca, portava da Sarroch la legna per alimentare i forni di Cagliari, ma anche la selvaggina per i ristoranti della città. Nei viaggi di rientro trasportava il materiale edile che serviva ai muratori della zona: per le feste paesane come quelle in occasione di santa Greca a Decimomannu, santa Maria a Uta, o lo Spirito Santo a Domus de Maria, portava le provviste che sarebbero servite ai pellegrini».

Il litigio

Voci mai confermate, il timore di non riferire parole che avrebbero meritato più di un approfondimento: cosa fosse successo a Emanuele Pinna, negli ambienti del mercato cagliaritano di San Benedetto non era mistero. «Venimmo a sapere che una donna di Sarroch aveva assistito a una lite tra due venditori di pesce – racconta Francesco Pinna -, uno disse all’altro di stare attento, perché avrebbe scontato quello che aveva fatto a quel sarrochese: era chiaro si riferisse a mio padre, ma purtroppo le orecchie che udirono quelle parole rimasero sorde alle richieste di raccontare tutto ai carabinieri».

Pochi ricordi

La moglie del trasportatore di Sarroch, Fannì Puddu, si ritrovò vedova a 28 anni con una figlia di appena sei mesi e un bambino di sei anni, una tragedia per un famiglia che, nella povertà generale, tutto sommato se la passava bene.

«Ho pochi ricordi nitidi di mio padre, ma non mi sono mai dimenticato dei pranzi domenicali organizzati per i poveri del quartiere – racconta Francesco Pinna -, era un uomo di grande cuore, figlio di un’epoca in cui una stretta di mano suggellava ogni affare, una forma di contratto che però, dopo la sua morte, mise la mia famiglia sul lastrico: chissà che progetti avrebbe realizzato se non fosse morto così giovane».

