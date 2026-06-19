«Diteci perché nostro figlio è morto» 

«Ogni giorno che passa la domanda è sempre la stessa: la morte di nostro figlio di appena quattro mesi si sarebbe potuta evitare?». Sono passati tre mesi da quella tragica mattina in cui il piccolo Francesco Edoardo Zurru di Sant’Antioco ha chiuso per sempre gli occhi dopo un’odissea tragica iniziata all’ospedale Brotzu di Cagliari e finita al Gemelli di Roma. Ora i suoi genitori, Michela Brasile e Carlo Zurru, hanno deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica per provare ad avere risposte alle loro domande. Si sono affidati all’avvocato Marco Aste e hanno presentato una formale denuncia presso la caserma dei carabinieri di Sant’Antioco.

Il dolore

«Sono passati tre mesi, ma il dolore è sempre vivo come quella mattina in cui ci hanno detto che nostro figlio era morto – dice Carlo Zurru – e non c’è giorno in cui la nostra mente non ripercorra ogni istante delle terribili giornate che hanno preceduto quel terribile momento». Michela Brasile aveva accompagnato il bimbo al Brotzu il 17 marzo per il cambio di un catetere per via di un problema congenito «che si sarebbe dovuto risolvere con un intervento chirurgico non appena fosse stato in grado di sopportarlo – ricorda la madre – quel catetere gli permetteva di urinare ma si era intasato». Secondo i genitori occorre fare chiarezza su ogni fase successiva: «I tempi e i modi in cui il catetere è stato cambiato, – elenca il padre –, le cause dell’infezione che gli è stata riscontrata e per la quale gli è stato somministrato un antibiotico da prendere anche a casa e, soprattutto, chiediamo il motivo per cui, davanti a un infezione in un paziente così fragile, non sia stato disposto il ricovero».

L’attesa

La mamma ricorda ancora oggi quel pianto inconsolabile del bimbo sulla via di casa: «Quando la mattina dopo l’abbiamo riportato al Brotzu perché la sofferenza era ingestibile, ci hanno detto che era in gravi condizioni e che sarebbe stato trasferito con urgenza a Roma. Ma quel trasferimento è avvenuto soltanto a tardissima notte e dopo una sosta a Olbia per fare rifornimento. Ore interminabili di attesa che, secondo i medici del Gemelli, hanno reso impossibile ogni tentativo di salvarlo». Nelle dieci pagine intrise di dolore di cui si compone la denuncia, i genitori hanno raccontato ogni istante di quelle terribili giornate: «L’esito dell’autopsia non è ancora arrivato, noi non siamo medici e non cerchiamo a tutti i costi un colpevole, ma vogliamo risposte. Lo dobbiamo a nostro figlio e non ci fermeremo». Dal Brotzu, per ora, nessun commento.

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