«Diteci la verità sulla morte di nostro figlio» 

«Con Stefano siamo morti tutti. Vogliamo giustizia». Qualche istante di silenzio («Scusi, stavo camminando e ho un po' di fiatone»), poi il pianto disperato di chi non riesce a trovar pace: «Mi creda, è un dolore indescrivibile. Non si può spiegare con le parole». A sette mesi e mezzo dalla morte del figlio c'è un padre disperato che cerca di riempire un vuoto incolmabile e pretende la verità. «Stefano non era uno sprovveduto, qualcuno deve per forza aver visto. Chi sa parli». E poi ancora lacrime. Più che una richiesta è un appello accorato, quello di Franco Sias, 68 anni, che continua a piangere quel figlio morto a giugno dell'anno scorso mentre andava al lavoro, alla Saras, in sella alla sua Honda 650. Poi l'impatto su un autocarro, al chilometro 7 della 195, la moto avvolta dalle fiamme e il cuore che smette di battere.

Dolore e verità

«Stefano non era uno sprovveduto né un kamikaze». Lo ripete più volte, papà Franco, con la mente lì, alla quattro corsie che porta a Pula, dove alle 6,20 del 14 giugno si è fermata la vita di Stefano, 32 anni non ancora compiuti e tanti progetti interrotti in un'alba come tante altre. «Stava per acquistare la casa, a Cagliari, dove viveva già da qualche anno. Aveva intenzione di chiedere il mutuo», racconta con un filo di voce. «A luglio avrebbe finalmente ottenuto il contratto a tempo indeterminato, aveva già la lettera del datore di lavoro». Due brindisi mancati, come tanti, tantissimi altri, in un continuo rincorrersi tra passato e futuro, col peso del presente che non lascia tregua né fiato. «È impossibile che sia andato a impattare contro un camioncino in due chilometri di rettilineo. Tra l'altro l'autocarro era a cavallo della mezzeria, come se stesse iniziando il sorpasso. Viene da pensare che abbia invaso la corsia e Stefano non abbia potuto evitarlo». Lo dice con convinzione, Franco, e lo sostiene anche la moglie Adriana, incapace di reggere un lutto improvviso e lacerante. «È caduta in depressione, troppo dolore, troppe domande senza risposta. Io mi sono dovuto fare forza anche per lei e per tutta la famiglia, ma mi creda, da quella maledetta mattina e come se fossimo morti tutti».

Tormento interiore

È un alternarsi di lacrime e determinazione, la chiacchierata con papà Franco. «Chiunque abbia figli, al posto mio, cercherebbe la verità. Qualunque genitore». E si torna a quella mattina, quando il telefono dei Sias, a Bonorva, squilla poco dopo l’alba. La corsa a Cagliari, il riconoscimento del corpo, poi la discesa nel limbo. «Mio figlio non me lo ridarà nessuno, ma ci sono troppe lacune nell’incidente e ho il dovere morale di sapere cosa è accaduto. Voglio la verità, la devo a Stefano, ne abbiamo bisogno tutti». Di nuovo lacrime e silenzio. «I vigili intervenuti per i rilievi hanno sentito solo alcuni testimoni, so che tante altre persone sono state mandate via senza essere ascoltate», dice tutto d’un fiato. «Oggi, sono qua a chiedere, anzi, a pregare che chi sa come sono andate veramente le cose si faccia avanti. Stefano merita giustizia, la meritiamo anche noi». Giusto un accenno al conducente dell’autocarro, uscito illeso dal terribile e tragico impatto: «Non ci ha rivolto neanche una parola di conforto o cordoglio. Nessuna chiamata sua né dei familiari. Come se, in quella strada, fosse morto un gatto».

