«Dite a mio padre Efisio che sono morto» 

«C’era un professore di scuola media, Cataldo Rinaldo, che in quei giorni si trovava a Forno dove era sfollato con la moglie e i figli, fu lui a trovare sul punto di morte Giuseppe Melis e a raccogliere il suo messaggio – spiega Patrizia Marras – Noi abbiamo scoperto questo messaggio durante le ricerche per il libro, tramite una sentenza del dopoguerra che condannava i colpevoli dell’eccidio nel quale morì anche il giovane Giuseppe».

«Sono di Serrenti, cercate mio padre Efisio Melis e ditegli che non tornerò». Sono le ultime parole pronunciate dal partigiano Giuseppe Melis il 13 giugno 1944 a Forno di Massa. Dopo settantanove anni, il messaggio è finalmente arrivato a destinazione ed è stato consegnato al fratello, Pietro Melis, nato cinque anni dopo la morte del partigiano Giuseppe: «Nostro padre è morto nel 1981, sapevo che mio fratello risultava disperso in Toscana. Ora, sono davvero felice di aver conosciuto tutta la storia, mi dispiace solo che il messaggio sia arrivato così tardi e che la maggior parte dei nostri parenti non sia più in vita per ascoltarlo».

La ricerca

Il lieto fine arriva grazie alla pubblicazione del libro “Per non dimenticare: i soldati di Serrenti caduti durante la Seconda guerra mondiale” e alle numerose ricerche svolte dagli autori del libro, Patrizia Marras, Graziano Medda e Vitalia Musio, tre studenti del corso di scrittura creativa della sede di Serrenti del Cpia 2, con la collaborazione della docente di lettere, Sara Chirra.

La storia

A causa di un errore però, il messaggio non riuscì mai, sino ad ora, a tornare a Serrenti: «A Forno di Massa vi è un monumento dedicato ai caduti partigiani ma il nome di Giuseppe Melis non c’è – continua Marras – Lui in punto di morte pronunciava il nome di “Efisio Melis” e il professore che ha assistito ai suoi ultimi respiri aveva capito che fosse lui a chiamarsi così e non il padre. Nel monumento allora è stata inserita la dicitura “sconosciuto” perché al tempo non erano certi della sua identità: nei registri con i nomi dei partigiani non risultava arruolato nessun Efisio Melis».

Il lieto fine ha commosso tutti: «Mio padre – prosegue Pietro Melis – si è sposato due volte, Giuseppe era figlio della prima moglie e io della seconda, in tutto eravamo dieci figli. Siamo rimasti in vita io e un altro mio fratello, Antonio, che vive fuori, gli ho spedito una copia del libro».

L’emozione

«Durante la ricerca abbiamo imparato tantissimo. Nel libro raccontiamo le storie di 31 soldati di Serrenti, caduti in guerra – conclude Marras – È stata un’emozione anche vedere l’archivio di Serrenti e i documenti di ottant’anni fa. Tutti noi, tre studenti e la nostra docente, quando abbiamo scoperto questo messaggio, abbiamo voluto riferirlo subito perché ci sembrava molto importante e siamo rimasti stupiti che in tutti questi anni nessuno abbia fatto ricerche per capire dove fosse questo militare. L’associazione “13 giugno” di Forno di Massa ci ha aiutato nell’indagine, mandandoci libri e informazioni e vorrebbe realizzare un gemellaggio con Serrenti».

Ora, la dicitura “sconosciuto” su quel monumento sarà sostituita con il nome del partigiano “Giuseppe Melis”.

