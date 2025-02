Disturbo bipolare, ora ci si ammala prima 

Ora si può prevedere meglio quali probabilità ci sono di ammalarsi di un disturbo bipolare, capire meglio quale potrà essere il decorso della malattia e trovare le cure più adeguate.

È il risultato di uno studio sull’architettura genetica e sulle basi biologiche della patologia psichiatrica che è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature ed è stato condotto dal Psychiatric genomics consortium, un consorzio internazionale composto da oltre 800 scienziati provenienti da più di 150 istituzioni in oltre 40 paesi. Tra loro ci sono alcuni ricercatori dell’Università di Cagliari: Alessio Squassina e Claudia Pisanu della sezione di Neuroscienze e farmacologia clinica del dipartimento di Scienze biomediche, e Mirko Manchia e Bernardo Carpiniello della sezione di Psichiatria del dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica.

I numeri

Si stima che nell’Isola soffrano di disturbo bipolare 30mila persone. Si arriva a 50mila se si allarga lo sguardo a tutto lo spettro bipolare. «Negli ultimi anni si è abbassata l’età di insorgenza», spiega Manchia, che dirige la scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Ateneo cagliaritano. «Dunque abbiamo casi più precoci e più gravi, anche a causa del concomitante abuso di droghe e alcol, che ha un potente effetto di “slatentizzazione” di una eventuale suscettibilità della persona, dovuta principalmente a fattori genetici».

Fattori ereditari

Quello bipolare è un disturbo psichiatrico complesso che comporta significative variazioni dell’umore sia in senso maniacale che depressivo. Si stima che colpisca circa 40-50 milioni di persone in tutto il mondo ed è spesso associato a una serie di esiti negativi, incluso il suicidio. Nonostante gli sforzi condotti negli anni, si sa ancora poco sulla biologia di questa malattia: possono essere coinvolti fattori psicosociali, l’ereditarietà, cambiamenti nel livello di neurotrasmettitori cerebrali. In genere occorrono diversi anni per una diagnosi corretta e i trattamenti farmacologici oggi disponibili sono efficaci solo in una parte dei pazienti.

«Tra i disturbi psichiatrici, quello bipolare ha una maggiore ereditarietà», evidenzia Manchia. «Si arriva all’80% ma si parla di probabilità non di certezze, e questo va sottolineato per non creare allarmismi. Considerate tutte le varianti genetiche identificate nello studio al quale abbiamo partecipato, si riesce a stimare a circa il 19% la probabilità di sviluppare il disturbo bipolare. Il restante 80 per cento può essere legato a fattori ambientali come l’uso di sostanze, un sonno non adeguato, traumi infantili, deprivazioni».

Il campione

Le analisi genomiche sono state condotte su una popolazione di 158.036 pazienti con disturbo bipolare e 2.8 milioni di soggetti sani, di diversa origine etnica (europea, asiatica, afroamericana e latina), reclutati in 79 centri. Il gruppo di scienziati dell’ateneo cagliaritano ha contribuito alla ricerca mettendo a disposizione i dati clinici e genetici di circa 600 pazienti con diagnosi di disturbo bipolare reclutati in Sardegna, capitalizzando così il lavoro svolto negli ultimi trent’anni nel capoluogo da Bernardo Carpiniello e da Maria Del Zompo, e da Leonardo Tondo dell’Università di Harvard.

«Pietra miliare»

I risultati hanno consentito di scoprire 298 regioni (quattro volte in più degli studi precedenti) del genoma che contengono varianti genetiche che aumentano il rischio di disturbo bipolare. Delle 298 regioni identificate, 267 non erano mai state associate prima al disturbo bipolare, confermando l’importanza di studi su popolazioni numerose. L’analisi ulteriore di queste 298 regioni tramite approcci analitici complessi ha consentito inoltre l’identificazione di 36 geni ad elevata rilevanza per il rischio di disturbo bipolare, geni che potrebbero costituire oggetto di studi futuri. Il loro ruolo biologico suggerisce un possibile coinvolgimento dei neuroni della corteccia prefrontale e dell’ippocampo nel disturbo bipolare, così come un ruolo di alterazioni a carico di cellule specifiche dell’intestino crasso e del pancreas.

Per Manchia questo studio rappresenta una pietra miliare nella comprensione del disturbo perché «migliora la capacità di predire il rischio di ammalarsi su base genetica. Un passo avanti fondamentale verso la psichiatria di precisione»

