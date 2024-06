Disturbi mentali e alimentari: è allarme 

Non solo droga e alcol. I giovani pagano un prezzo alto a causa del periodo di isolamento dovuto al Covid e sembrano succubi delle nuove tecnologie, a discapito della socialità. E così crescono sfiducia e insicurezza, aumentano aggressività ma anche sofferenza mentale, disturbi alimentari e di apprendimento, e purtroppo anche i gesti di autolesionismo estremi. Una fotografia tremenda quella scattata dai servizi delle Politiche Sociali del Comune e portata al tavolo dell’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da una delle responsabili, Daniela Pompei. «I ragazzi di oggi sono diversi da quelli di cinque anni fa», sottolinea. «Gli studi fatti evidenziano che il Covid, con chiusure e limitazioni, ha creato non pochi disagi nei giovanissimi. Hanno perso due anni, saltando una fondamentale tappa evolutiva nella loro crescita».

Crescita disagi

Che nuove tecnologie, smartphone e social network abbiano invaso la vita di tutti da tempo non è certamente una novità. Il Covid però sembra aver accentuato un senso di dipendenza. «La chiusura delle scuole e di tutti i centri di aggregazione, anche notturni, lo stop allo sport e i divieti di assembramenti hanno trasformato telefoni cellulari e pc negli unici strumenti di collegamento e socializzazione», prosegue Daniela Pompei. «È venuta meno la mediazione sociale. E sono quasi scomparse le figure di genitori, insegnanti e degli altri ragazzi come mediatori. Le conseguenze sono state consistenti». Chi lavora negli uffici comunali dei Servizi Sociali ha dovuto fronteggiare un forte incremento di criticità giovanili. E nel periodo della pandemia l’attività svolta è stata per forza a distanza, con tutte le difficoltà del caso. E sono aumentati i problemi, anche gravi: «I ragazzi hanno subito questa situazione. Sono cresciuti i casi di sofferenza mentale, così come quelli di adolescenti e giovani con disturbi alimentari. Purtroppo c’è stato un incremento di chi ha commesso gesti estremi».

La sfiducia

L’insicurezza in molti ragazzi, ma anche la perdita di punti di riferimento, portatori di valori positivi, crea poi l’aspetto emulativo: «In tanti hanno una vita normale in ambienti come la scuola e lo sport. Quando escono da questi contesti, trasgrediscono ed esagerano facendosi trascinare in comportamenti anche sbagliati», prosegue Pompei. Ecco perché diventa fondamentale ascoltare i ragazzi e cercare di comunicare con loro, utilizzando però i loro linguaggi. «Le loro richieste sono chiare e semplici. Hanno bisogno di luoghi comunitari e di incontro».

I progetti

Il Comune prova a fare la sua parte. I servizi delle Politiche Sociali hanno già avviato dei progetti, come quello denominato TeenAge. Si tratta di percorsi di ascolto in zone precise attraverso dei centri di quartiere (uno di questi è proprio la Marina, ritrovo della movida e di tantissimi adolescenti) per cogliere non solo i disagi ma anche le potenzialità e le risorse delle nuove generazioni.

