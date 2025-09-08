«Disturbi durante la nidificazione del falco della regina» 

Il Gruppo di intervento giuridico ha presentato una segnalazione alla Procura, al Corpo forestale e ai carabinieri Centro Anticrimine Natura per l’attività di disturbo della nidificazione del falco della regina a Carloforte.

L’associazione ecologista punta il dito sugli eventi che si sono svolti nel piazzale di Capo Sandalo, citando l’attività di un chiosco che si trova nel piazzale e la festa organizzata a Capo Sandalo dalla Pro Loco, il 9 e 10 agosto. «Come sanno anche le pietre – scrive il Grig – a Carloforte è in corso la nidificazione del Falco della Regina e di altre specie avifaunistiche ed è vietata qualsiasi attività di disturbo. Afflusso di persone, veicoli, inevitabile chiasso non sono certo il modo migliore di non disturbare». Ad agosto il Grig ha depositato un’istanza di accesso agli atti indirizzata a diversi enti, tra cui Comune e Corpo Forestale. «Le iniziative – scrive il Gruppo di Intervento Giuridico – devono essere preventivamente sottoposte alla Vinca, la valutazione di incidenza ambientale». Sulla mancanza della Vinca il Comune di Carloforte, con il sindaco Stefano Rombi, sottolinea che «non è il Comune a dover chiedere la valutazione di incidenza ambientale». (a. pa.)

