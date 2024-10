Disturbi dell’apprendimento, obiettivo diagnosi precoce 

Individuare i campanelli d'allarme o i primi segnali di potenziali difficoltà di apprendimento. Questo l'obiettivo dell'importante progetto “Domani sarò autonomo” appena partito a Tortolì. A realizzarlo la cooperativa Alea in partenariato con l'Istituto comprensivo I di Tortolì e Villagrande, il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza dell'Asl Ogliastra, i servizi sociali del Comune e la cooperativa Itaca. L'obiettivo è quello di dare un supporto alle scuole nella fase di identificazione precoce di Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento) e affiancare gli studenti nello studio. Si realizzerà uno screening all'interno delle classi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e delle due classi della primaria. Fondamentale il ruolo dei docenti ai quali verranno forniti gli strumenti che consentiranno di valutare e quindi intercettare eventuali campanelli. In campo un'equipe multidisciplinare: psicologi, logopedisti, educatori. Il progetto è stato presentato martedì nella scuola media di viale Monsignor Virgilio. «L'obiettivo è favorire l'osservazione precoce nell'ottica della prevenzione, sappiamo quanto questa sia fondamentale – spiega la coordinatrice del progetto, la dottoressa Stefania Serra – il percorso si svilupperà durante l'anno scolastico».

In Sardegna sempre più famiglie si trovano ad affrontare problemi come dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Secondo gli ultimi dati si registra un incremento delle diagnosi tra il 5 e il 15 per cento. Un fattore di rischio per la dispersione scolastica.

RIPRODUZIONE RISERVATA