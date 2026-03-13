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Iglesias-Carbonia.
14 marzo 2026 alle 00:25

Disturbi dell’alimentazione, visite gratuite per bambini e adulti 

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In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la Asl Sulcis Iglesiente promuove una giornata di prevenzione con visite e screening gratuiti aperti alla popolazione.

Gli appuntamenti sono stati fissati per lunedì prossimo in due sedi del territorio. A Carbonia le attività, rivolte agli adulti, si svolgeranno al Centro di salute mentale dell’ospedale Sirai dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. A Iglesias, invece, gli screening dedicati ai minori saranno effettuati nel servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Santa Barbara dalle 10 alle 13. L’accesso alla visita sarà libero e senza prenotazione.

Durante la giornata sarà possibile effettuare controlli e ricevere informazioni e supporto da un’equipe multidisciplinare specializzata. ( m.l. )

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