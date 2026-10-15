Disturbi dell’alimentazione e sintomi Un incontro per prevenire e curare  

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione al centro dell’incontro pubblico organizzato per oggi, alle 18, nell’Auditorium della Basilica di Sant’Elena.

Promossa dai Lions clubs di Quartu, Cagliari Castello, Selargius, Cagliari Karel, Cagliari Villanova, Sinnai, Cagliari Monte Urpinu, Cagliari Saint Remy, Genuri Sardinia Cyber Work, Cagliari Lioness e Cagliari AILD “Parco delle Saline”, l’iniziativa punta a informare sui primi segnali e a far conoscere le opportunità di supporto disponibili, agendo su prevenzione e cure immediate per arginare patologie più complesse.

Lo slogan scelto dagli organizzatori, “Informarsi è prendersi cura. Conoscere i segnali, è il primo passo verso la guarigione”, ben sintetizza il senso dell’incontro. La relatrice sarà Manuela Pintor, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Modera Maria Antonietta De Luca, professore associato di Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Cagliari. (f.l.)

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