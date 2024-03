Disturbi dell’alimentazione, diagnosi gratuite in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla 

Il disagio adolescenziale e i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (anoressia, bulimia, binge eating), soprattutto dopo il Covid, rappresentano una vera e propria epidemia che ha fatto registrare un boom preoccupante tra ragazze e ragazzi.

Per questo il 15 marzo, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, e per tutto il mese di marzo, la rete Food For Mind apre le porte della propria sede in viale Regina Margherita 56, diretta da Pablo Belfiori, per permettere ai cittadini di accedere gratuitamente ad una diagnosi corretta e consigli rapidi ed efficaci.

Dal 2019 c'è stato un aumento dell'incidenza dei casi del 147%, complice la pandemia. L'età di esordio di questa patologia è in diminuzione, mentre la diffusione nella popolazione maschile è in aumento.

L'attesa media per essere presi in carico dal servizio sanitario nazionale è dai 3 ai 6 mesi: «Dai disturbi del comportamento alimentare si guarisce, se la patologia è presa in tempo e se si viene curati, ma si può anche morire», spiegano da Food For Mind.

