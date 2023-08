Disturbi del neurosviluppo, seminario per gli insegnanti 

“I disturbi del neurosviluppo: Adhd e Autismo”, a cura di Niccolò Cattich, è il seminario che propongono il consorzio Solco di Nuoro, il centro studi Artile e l’associazione Crescere per insegnanti, educatori, operatori sociali, operatori socio-educativi, psicologi, pedagogisti e familiari. Il corso, che si svolgerà il 26 (ore 9-13) e il 27 (15-18) settembre all’Exmè, servirà a conoscere e acquisire informazioni cliniche e operative sui disturbi del neurosviluppo dell’età evolutiva e adulta. Le iscrizioni vanno presentate entro il 18 settembre al consorzio Solco a cui gli interessati possono rivolgersi per avere tutte le informazioni anche per la certificazione Miur. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA