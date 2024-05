Disturbi bipolari, colpiti 30mila sardi  

In Sardegna circa 30mila persone soffrono di disturbi bipolari, con costi diretti e indiretti che ammontano, stando alle stime dei ricercatori, a circa 180 milioni di euro annui.

Un problema importante che interessa diversi milioni di persone nel mondo e che sarà al centro dello “Standalone meeting” del Network Europeo sui disturbi bipolari, che si è aperto ieri nell’aula A della Facoltà di Economia, in via Sant'Ignazio 76, e si concluderà oggi (inizio alle 9). «Un convegno», spiega Mirko Manchia, psichiatra dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e direttore della Scuola di specializzazione, «che abbiamo organizzato per consolidare le collaborazioni scientifiche in atto e promuovere l'interesse verso la ricerca tra i giovani studiosi».

L'evento è coordinato da Manchia e dal professor Alessio Squassina del Dipartimento di Scienze Biomediche e dal gruppo di lavoro della Struttura Complessa di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Al working meeting sono attesi circa 40 ricercatori da tutta Europa, oltre a specialisti, dottorandi e specializzandi sardi. Apriranno il convegno la professoressa Eva Z. Reininghaus, dell'Università di Graz, e professor Ole A. Andreassen, dell'Università di Oslo.

Due giorni di full immersion sulle priorità di ricerca clinica, di base e di progettualità scientifica sul disturbo bipolare, oltre che sull'impatto economico e sociale della malattia. «Nonostante la patologia rappresenti una problematica importante sia in termini clinici che socioeconomici», prosegue Mirko Manchia, «la ricerca ancora fatica nei progressi sulla conoscenza delle basi biologiche, sull'identificazione di nuovi trattamenti e strategie di prevenzione. Il Network del Disturbo Bipolare dello European College of Neuropsychopharmacology, promuove lo studio a diversi livelli, sia preclinico che clinico e traslazionale (dal laboratorio alla clinica)».

Il Network si riunisce due volte l'anno per la discussione di progetti di analisi, attività di disseminazione e di training per i giovani. E quest'anno, all'unanimità, è stata scelta Cagliari come destinazione. Un appuntamento che mira a sviluppare la consapevolezza e l'importanza della ricerca sul disturbo bipolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA