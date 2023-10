Disturbi alimentari, pièce alla Manifattura 

Un aperitivo a teatro, seguito dallo spettacolo “Ayce • All you can eat”, di e con Agnese Fois, regia di Chiara Murru. Si parla di disturbi del comportamento alimentare domani alle 18,30 a Sa Manifattura, in viale Regina Margherita, 33.

L’iniziativa è dell'Ordine delle psicologhe e psicologi della Sardegna in occasione della Giornata nazionale della psicologia. Ayce • All you can eat", prodotto dal Teatro di Sardegna, finalista in diverse competizioni, nasce da una personale esperienza di Agnese Fois con i ragazzi del reparto di Neuropsichiatria infantile dove si curano le malattie neurologiche e psichiatriche dei minorenni. «Il risultato è una riflessione schietta sul rapporto con il proprio corpo e del proprio corpo con gli altri, sulla fame inesauribile e sulle fragilità», di cui la protagonista è Panchita, un'adolescente, ironica, fragile e bulimica, che nel reparto di neuropsichiatria infantile, dove viene mandata dai “genitori algidi”, incontra altri adolescenti con problemi di varia natura, e inizia a realizzare che la sua diversità la rende parte di un gruppo di persone, a cui appartiene la sua parte più nuda e profonda.

Allo spettacolo, a ingresso libero, seguirà un approfondimento, coordinato dalla presidente dell’Ordine degli psicologi Angela Quaquero. con una conversazione fra Agnese Fois e la giornalista Maruska Albertazzi, esperta e divulgatrice di problematiche legate ai disturbi alimentari, autrice, fra l'altro del documentario Hangry Butterflies, #larinascitadelle farfalle. L’ingresso è gratuito: è gradita la prenotazione all’indirizzo mail ordine@psicosardegna.it.

