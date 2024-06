Disturbi alimentari, nasce una rete 

Rivoluzionare i piani di cure dei disturbi dell’alimentazione creando una rete tra le strutture che si occupano della diagnosi e delle terapie. È Cagliari la prima tappa di un percorso nazionale per mettere in collaborazione ambulatori, ospedali e comunità residenziali. In Italia i casi accertati sono tre milioni, sull’Isola 80 mila, soprattutto ragazze.

La rete è stata presentata ieri e venerdì nel corso della conferenza “Nuove frontiere nella cura dei disturbi alimentari e dell’obesità”, organizzato all’Hotel Regina Margherita dalla rete ambulatoriale Food for Mind, dalla Fondazione Auxologico e dal centro “Lo Specchio Dan”, unica comunità residenziale in Sardegna. L'incontro dei tre attori è il primo passo affinché i pazienti possano sentirsi accolti e comprendere tutte le fasi del loro trattamento. «Lo scopo della rete è di migliorare la qualità della vita del paziente creando un percorso terapeutico unitario e multidisciplinare», spiega Giovanna Grillo, presidente del centro Lo Specchio.

I pazienti possono cominciare un percorso di cura negli ambulatori, per poi essere inviati nelle strutture residenziali o, nei casi più gravi, in ospedale. L'età media di chi soffre di anoressia, bulimia e obesità si sta progressivamente abbassando. Oggi, le patologie alimentari sono la seconda causa di morte tra i 12 e i 25 anni di età, dopo gli incidenti stradali. «I disturbi esordiscono precocemente perché si abbassano l’età della pubertà e dello sviluppo psicologico», sono le parole di Leonardo Mendolicchio, fondatore di Food for Mind, direttore del reparto di riabilitazione Dca all’Istituto Auxologico Italiano e direttore scientifico del centro Lo Specchio.

Solo il 10% di chi ne soffre riesce a chiedere aiuto. «I giovani fanno fatica perché all’inizio non vivono questo disturbo come una malattia, ma come una forma di adattamento e auto-terapia per le loro ansie», conclude Mendolicchio.