Disturbi alimentari, in piazza per dire no al taglio dei fondi 

Cagliari scende in piazza per dire no ai tagli sui disturbi alimentari. Nell’ultima legge di bilancio, approvata in Parlamento, non è stato rinnovato il fondo per il Contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, una riduzione di 25 milioni di euro. Sale la preoccupazione di pazienti e famiglie in Sardegna, che vedono sottrarsi quasi 700 mila euro. L’Unicaralis, la neo-associazione studentesca che vuole dare voce e rappresentanza agli studenti universitari cittadini, ha dato appuntamento in piazza Garibaldi per sensibilizzare sull’importante tematica: 4 milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari e quasi 4 mila sono le morti accertate ogni anno, numeri triplicati dopo la pandemia.

«Mi sono accorta che in Sardegna mancava questo tipo di mobilitazione, me ne sono occupata in prima persona essendo una ragazza che ha sofferto e soffre di disturbi alimentari», afferma Giada Sollai, una delle promotrici della manifestazione. È necessario fare rete, far sentire la nostra voce, è un grido d’aiuto. La salute mentale non può essere sottovalutata dalla società. I disturbi alimentari hanno mille sfaccettature e tutte come unico fine la morte. Io sono stata ricoverata in una struttura per due anni e ho visto persone di tutte le età soffrire di questo male, ho visto la morte con i miei stessi occhi e l’ho toccata con le mie stesse mani. In Sardegna i servizi territoriali che offrono assistenza hanno un numero sempre minore, le liste d’attesa sono lunghissime. Richiediamo – aggiunge Giada Sollai – che i disturbi alimentari vengano inseriti nei livelli essenziali d’assistenza».

In piazza anche Maria Rita Pitzalis. «Una persona prima di ottenere un appuntamento in un centro d’assistenza fa prima ad ammazzarsi. Questo non è un caso di malfunzionamento, è un omicidio di Stato. Sono malata dal 2017, non ho i mezzi e le possibilità economiche per un ricovero in una struttura privata e la sanità pubblica in Sardegna ha tempi d’attesa infiniti».

Una sofferenza che si riflette anche sui familiari. «Mio figlio soffre di anoressia, sono qui in piazza per supportare i ragazzi come lui e i genitori», racconta Alessandra Frau. «Ci serve un supporto per seguire i nostri figli, dobbiamo essere aiutati ad aiutare».