Disturbi alimentari, il ruolo dei social 

Quanto i social condizionano la vita e le scelte delle e degli adolescenti? Che impatto hanno sulla loro crescita?

«Sono diventati parte del progetto di costruzione dell'identità, un pezzo fondamentale della vita di giovani e giovanissimi», spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta direttrice dell’Unità Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Usl 1 dell’Umbria) che insieme a Raffaela Vanzetta, psicoterapeuta, coordinatrice del centro di prevenzione dei disturbi alimentari Infes a Bolzano, ha scritto il libro “Social Fame. Adolescenza, social media e disturbi alimentari”, presentato ieri in collaborazione con il Centro di documentazione e studi delle donne.

«Si pensa che gli adolescenti, in quanto nativi digitali siano automaticamente dentro il mondo online, ma non è così. Sono capaci a utilizzare i social, ma non sono consapevoli dell'impatto emotivo che possono avere sulla loro vita», aggiunge Dalla Ragione, «abbiamo notato che un tratto comune in molti di loro alle prese con un disturbo del comportamento alimentare è l’interazione, per molte ore al giorno sui social che propongono determinati modelli corporei e alimentari da seguire».

Basti solo pensare alle immagini utilizzate dalle e dagli influencer per comunicare, dare e avere consenso e spingere all’imitazione. Immagini dove la magrezza viene associata alla bellezza, che Instagram o Tik tok - in particolare - ogni giorno ci propinano. Oggi in Italia i ragazzi e le ragazze che soffrono di disturbi alimentari sono in aumento: un fenomeno drammatico che si è aggravato durante la pandemia.

«I social hanno la capacità di amplificare certi messaggi: alimentazione e corpo sono due dei grandi temi che li abitano. Food, per esempio, è la parola più cliccata», prosegue Dalla Ragione, «Bisogna aiutare le e gli adolescenti a capire che ii profili che seguono spesso non rispecchiano la realtà. Devono avere gli strumenti per capire cosa c’è dietro quell’immagine e come viene costruita. Aspetti che vengono sottovalutati dagli adulti».

Bisogna che tutto il mondo degli adulti faccia uno sforzo maggiore per educare i ragazzi e le ragazze a diventare ciò che vogliono. Che smetta di parlare a loro, ma inizi a parlare con loro. Un ruolo importante per aiutarli a stare “non un passo avanti o indietro, ma in equilibrio con la realtà” lo hanno indubbiamente le famiglie, ma ancora di più deve averlo la scuola.

«Bisogna rafforzare la prevenzione dei fattori di rischio e in questo la scuola è fondamentale. Infatti, nel libro parliamo di alfabetizzazione digitale emotiva per insegnare l’utilizzo corretto e le potenzialità del digitale in classe».