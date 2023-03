Disturbi alimentari, ecco la panchina lilla  

Il 15 marzo, mercoledì prossimo, in tutta Italia si celebra la XII Giornata nazionale del fiocchetto lilla istituita per sensibilizzare e informare sui Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, istituzionalizzata nel 2018 dal ministero della Salute,

Nell’occasione l’associazione di volontariato Voci dell’anima, di cui fanno parte genitori, familiari, amici e sostenitori di persone con Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (anoressia, bulimia, disturbi da alimentazione incontrollata e altro) pianterà un albero lilla e inaugurerà una panchina dello stesso colore al parco di San Michele. Nella stessa giornata la torre del bastione di Saint Remy sarà illuminata di lilla.

«Piantare un albero con fiori color lilla, così come dipingere una panchina di questo colore, significa fermarsi a riflettere su cosa questi simboli rappresentano», spiega la presidente di Voci dell’anima Elisabetta Manca di Nissa. «Sono la voce di chi non ha voce: di tutte le vite spezzate – spesso nel fiore degli anni – da queste subdole malattie. Sono il segno visibile di persone invisibili, che la malattia lentamente distrugge. Per una consapevolezza e un rispetto maggiori nei confronti di queste, che sono vere malattie e non capricci o dispetti, per favorire la diagnosi precoce, unica garanzia di un percorso di cure più breve e meno doloroso per pazienti e familiari».

Il 15 marzo in tutta Italia si ricorda chi ha dovuto soccombere a queste malattie devastanti e per far sì che in futuro, grazie a una maggiore informazione e consapevolezza, la diagnosi possa essere sempre più precoce e le cure pronte e adeguate su tutto il territorio nazionale. Il 16 marzo l’iniziativa sarà ripetuta a Quartu, nel parco di Pitz’e Serra, e sarà illuminato il palazzo municipale. Per informazioni 3290633242.

