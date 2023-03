Disturbi alimentari, cresce l’emergenza: «Malati a 11 anni» 

Diminuisce, infatti, anche l’età in cui si questi disturbi si manifestano. Se fino a qualche anno fa la malattia si presentava intorno ai 15 anni, ora si è scesi anche a 11. I dati parlano chiaro. Le richieste di supporto in Sardegna, nel periodo post pandemico, sono salite e accanto ai disturbi più comuni, come anoressia e bulimia, cominciano ora a presentarsi anche modalità nuove, dovute anche al cambio culturale della società.

«Le falle del sistema ci sono ancora e c’è una sottostima dei casi», ha detto in apertura Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali. Esistono pochi servizi a supporto. E nella nostra regione patiamo la mancanza di posti letto». Ed è vero: in Sardegna, ad esempio, c’è solo un centro residenziale, a Domusnovas, e può ospitare una quarantina di persone. Troppo poche: negli ultimi anni i casi nell’Isola sono aumentati del 45% e le condizioni culturali e sociali peggiorano una situazione già compromessa.

Paola è la madre di una paziente del Centro Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione della Asl di Cagliari. Nella sala consiliare del Municipio di Cagliari, racconta come un disturbo alimentare travolga chi ne soffre e tutta la famiglia in un vortice di sofferenza, impotenza, sensi di colpa, paure profonde. È la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, nata nel 2012 dall’iniziativa di un padre che l’anno prima aveva perso la propria figlia, Giulia Tavilla, morta per i danni organici causati da una bulimia e per le carenze del sistema sanitario.

Le falle del sistema

I nuovi disturbi

«Troviamo l’ortoressia, la preoccupazione eccessiva per una sana alimentazione. O la vigoressia, che riguarda più gli uomini e l’ossessione per un corpo muscoloso. E la drunkoressia, la restrizione calorica nei giorni in cui si è deciso di consumare bevande alcoliche», spiega Annadele Pes, responsabile del Servizio Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione della Asl Cagliari. Cambiano i tempi, ma non i modi. Perché spesso i disturbi alimentari nascono proprio da qui: dalla possibilità di avere il controllo su quello che ci appartiene, visto che il mondo esterno non si può modificare a piacimento.

«La vergogna qui è il pregiudizio per le malattie mentali», puntualizza Graziella Boi, direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl di Cagliari. «Bisogna parlare di questa patologia in termini più concreti. E Cagliari sta trascinando l’intera regione: siamo riusciti a creare una rete». Una rete di cura che lega diverse realtà sul territorio, da nord a sud dell’Isola, ma che ancora non basta.

I tempi di attesa

«I centri con un approccio multidisciplinare sono quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro» - ricorda Pes. «Ma il piano biennale di attività prevede l’inserimento in tutte le Asl del personale mancante per avere tutte un gruppo multidisciplinare. Noi abbiamo dei tempi di attesa bassi, massimo di 15 giorni, ma i casi gravi li prendiamo in carica entro una settimana».

Prevenzione

Le parole chiave, dunque, sembrano essere queste: prevenzione, unità e formazione. Perché, questa, è un’emergenza sociale sempre più forte. Basti pensare che i disturbi alimentari sono la terza malattia cronica in età evolutiva, dopo obesità e ansia e rappresentano in adolescenza il più alto rischio di morte tra i disturbi psichiatrici.

«È importante fare rete con le associazioni. Questa malattia cresce e si alimenta di isolamento, solitudine e vergogna, Noi vogliamo rompere questo velo di omertà e parlarne con tutti», dice Elisabetta Manca di Nissa, presidente dell’associazione Voci dell’Anima, che da anni si occupa di supporto alle famiglie e che troppo spesso si è dovuta sostituire alle istituzioni.

Ieri era in programma la messa a dimora di una jacaranda e l’inaugurazione di una panchina lilla nel parco di San Michele, a Cagliari. La panchina è lì, l’evento è stato rimandato per il forte maestrale. Anche la jacaranda è lì perché i suoi fiori lilla siano un monito per tutti.

