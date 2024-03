Disturbi alimentari, casi aumentati del 40%: «Servono più strutture» 

C’è un grande gazebo bianco in piazza Garibaldi, con i palloncini color lilla attaccati ai paletti e un arcobaleno disegnato sopra la scritta Voci dell’anima. Quelle che troppo spesso non si sentono; le stesse che in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari, sembra quasi sentirle tutte insieme.

Le storie

Anche quella di Francesca, cagliaritana che a 22 anni ha iniziato a contare le calorie e a trascorrere le giornate in sella alla cyclette, a rincorrere un corpo mai abbastanza magro. Sino a quando si è trovata in terra, senza più forze e un sottilissimo filo che l’ha tenuta in vita. «Solo allora mi ha chiesto aiuto e ha riconosciuto di avere un problema», racconta la mamma. Una delle tante donne che si ritrovano sotto quel gazebo, allestito per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla piaga dei Dca di cui si parla di più rispetto al passato ma mai abbastanza. Lo sa bene Elisabetta Manca di Nissa, fondatrice e presidente della onlus Voci dell’anima, nata nel 2009, quando ancora non esistevano cure e la Sardegna costringeva tante famiglie a cercare aiuto in altre regioni. E lei, che ha affrontato la malattia della figlia nel 2005, ha toccato tutti i limiti di un sistema sanitario inadeguato. «Ho avuto la possibilità di farla ricoverare a Todi e poi al San Raffaele, tante altre famiglie non hanno avuto la stessa fortuna e hanno dovuto piangere tanti ragazzi che non ce l'hanno fatta».

Si muore ancora, di anoressia, bulimia e di tutti quei disturbi catalogati come Dca, che nel dopo pandemia mostrano numeri ancora più spaventosi.

Numeri in crescita

«Negli ultimi due anni sono aumentati del quaranta per cento in tutta Italia, la Sardegna è in linea», racconta Annadele Pes, responsabile del Centro per i disturbi alimentari della Asl di Cagliari. «Attualmente seguiamo quattrocento pazienti, ma le richieste sono in costante aumento. Al novanta per cento riguardano persone di sesso femminile, con picchi per le fasce d'età tra i 15 e i diciotto anni, e un aumento di circa il trenta per cento di casi inerenti a ragazzi con meno di quattordici anni. Proprio questa mattina mi è stato chiesto un intervento per un bambino di appena cinque anni».

Cifre che portano Elisabetta e i tanti iscritti alla sua associazione a continuare a lottare. «Sono stati fatti tanti passi avanti ma non basta. Occorrono più finanziamenti per la Sanità e in particolare per i disturbi alimentari. Servono più operatori specializzati, un centro residenziale pubblico che affianchi l'unico presente nel sud (privato convenzionato), e un reparto ospedaliero apposito per i maggiorenni. Perché dopo i diciotto anni ci si ammala e si ha diritto a un'adeguata assistenza». Così, mentre si cerca di sensibilizzare la cittadinanza sembra che le parole, per quanto preziose, già da domani di possano dimenticare. E intanto si continuano ad aspettare azioni concrete.

