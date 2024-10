Disturbi alimentari, allarme tra i giovani 

Anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata. Fenomeni allarmanti e purtroppo sempre più diffusi tra i giovani anche in città. Per questo il Punto famiglia delle ACLI, in collaborazione con Blue Sardinia ASD e Bene Comune Sardegna, organizza il seminario “Disturbi del comportamento alimentare nei bambini e negli adolescenti: cosa sono e come prevenirli". L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre, a partire dalle 17:30, nella sede di viale Marconi 4.

«Il seminario nasce con l'obiettivo di sensibilizzare su una tematica di crescente rilevanza – afferma la responsabile del Punto famiglia, Silvia Liguori –. I disturbi del comportamento alimentare includono patologie come l’anoressia nervosa, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata e sono purtroppo sempre più diffusi tra bambini e adolescenti. Stanno perciò diventando un fenomeno preoccupante che impatta non solo la salute fisica, ma anche quella psicologica dei più giovani».

Il seminario sarà introdotto dal presidente delle Acli di Cagliari Giacomo Carta e vedrà la partecipazione della psicologa della salute Valentina Tanda e della biologa nutrizionista Elisabetta Pozzato, che offriranno una panoramica completa sul tema. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È gradita la prenotazione per garantire la disponibilità dei posti. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 070 43039 o tramite e-mail all’indirizzo acliprovincialicagliari@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA