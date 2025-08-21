«Distrutto in poche ore il lavoro di un anno» 

«Ho perso tutto». Cristian Cabiddu, 42 anni, agricoltore di Senorbi, guarda sconsolato ciò che rimane nei suoi campi, sei ettari di terra fertile distrutti dalla pioggia e dalla grandine che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla Trexenta.

Il disastro

Siamo a Cadelanu, in agro di Barrali, per terra angurie e meloni, spaccati e privati completamente del fogliame da chicchi di grandine grandi come uova. «Avevamo iniziato a tagliare già da venti giorni - racconta Cabiddu – quest’anno il raccolto prometteva bene. Eravamo riusciti a raccogliere circa 250 quintali di angurie. Ora a terra ne sono rimasti altri 800, completamente distrutti. È dura ma cercheremo di andare avanti».

Cabiddu è un uomo che non si arrende facilmente, dal 2013 lotta contro la sclerosi multipla, malattia con cui ha imparato a convivere. «Certo lo stress non aiuta, ma devo andare avanti per me e per la mia bambina di nove mesi».

A pochi metri dal suo podere altri terreni polverizzati dalla grandine: «La mia vigna è stata rasa al suolo – dice Palmerio Melis – lo scorso anno avevamo raccolto 140 quintali d’uva, quest’anno forse riusciremo a recuperarne una ventina».

La conta

Stesso scenario nei campi di pomodori e melanzane di Emanuele Mascia, in quello di zucchine di Efisio Fadda e nel vigneto di Riccardo Porceddu. Uomini impotenti di fronte alla furia degli elementi. Cristian Cabiddu ieri mattina ha provato a salvare il salvabile: «Un mio amico è venuto a caricare qualche quintale di angurie per provare a venderle al mercato. Inutilmente. La grandine ha bucato i cocomeri, l’aria è riuscita a penetrare all’interno facendo fermentare la polpa. Un disastro». Che i danni siano ingenti lo certifica la dichiarazione dello stato di calamità naturale deliberata dai comuni della Trexenta e l’avvio delle richieste di risarcimento danni all’Agenzia Laore. I tempi, come al solito si annunciano lunghi. «È la terza volta che capita negli ultimi anni. Per la calamità del 2022 non ho ricevuto nulla - afferma Cabiddu - i ristori del 2023 sembra siano stati sbloccati ma ancora non abbiamo incassato un euro. Quando si tratta di pagare sembra ci stiano facendo un favore come successo da poco con il Consorzio di Bonifica. Sono le perizie a certificare i danni, la cifra non deve essere messa in discussione».

Calamità

Della calamità naturale in Trexenta si occuperà presto il Consiglio regionale. Il consigliere Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore all’agricoltura per chiedere un intervento immediato della Regione. «Non si può rispondere con la sola trafila burocratica dai tempi biblici», scrive Sorgia, «ogni giorno perso aggrava la situazione già drammatica per gli agricoltori e per le loro famiglie».

