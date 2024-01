Distrutto il box dell’autovelox 

Capodanno con il botto ad Assemini. Nel vero senso della parola: qualcuno ha distrutto il box che ospita l’autovelox di Corso Africa, centrato in pieno con una vettura scagliata contro la casupola in plastica come se fosse una testa di ariete. L’autore del gesto si è poi dato alla fuga, indagini in corso da parte dei carabinieri per cercare di identificarlo.

Il fatto

Dolo, non colpa, nell’azione compiuta poco dopo lo scoccare della mezzanotte. «Solitamente attendiamo l’inizio dell’anno con tanti buoni propositi - commenta il sindaco Mario Puddu - mentre il proposito di questo simpatico personaggio è stato quello di distruggere un box dell’autovelox. All’una del mattino aveva già compiuto il suo valoroso gesto».

Il primo cittadino annuncia che scatteranno le indagini e soprattutto l’intensificazione dei controlli, anche con l’ausilio di nuove telecamere. «Non permetterò - prosegue Mario Puddu in un lungo post sui social - e non permetteremo che Assemini rimanga in balìa di una minoranza di incivili, vandali e delinquenti».

I cittadini

La maggioranza degli asseminesi sui social ovviamente disapprova l’atto vandalico, ma con l’occasione si riaprono le polemiche. Qualcuno suggerendo al sindaco di posizionare «punti di controllo con la municipale, non autovelox fissi». C’è poi chi invece si sente ispirato e dà sfogo alle vena artistica come il poeta asseminese Francesco Cau: «Nella notte vivace, tra un botto e l’altro, un atto di ribellione, un autovelox inatteso, ha incontrato la sua fine. Sul corso Africa ad Assemini, sotto il cielo stellato, un vandalo solitario ha lasciato il suo segnato».

Il calendario

Intanto il comandante della Polizia locale Giovanni Carboni ha comunicato con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale le date di posizionamento del dispositivo autovelox all’interno dei softbox, su apparato mobile e su veicolo di servizio: «La velocità è uno degli elementi che concorre ad elevare esponenzialmente gli incidenti - dichiara Carboni - è proposito del corpo di Polizia locale rendere più consapevoli gli automobilisti che occorre moderare l’andatura rispettando i limiti imposti».

Gli autovelox entreranno in funzione al mattino in via Carmine (otto gennaio), corso Africa (15 e 31 gennaio), corso Asia (18 e 30 gennaio) e via Coghe (25 gennaio) e nella strada extraurbana Is Canadesus che collega Assemini a Sestu (11 e 22 gennaio).

L’incidente

Non è stato l’unico fatto di cronaca nella notte di San Silvestro: un pedone è stato investito da un’auto pirata all’altezza del semaforo tra la Statale 130 e la strada de Is Canadesus che conduce a Sestu. Le sue condizioni non destano preoccupazione, sul fatto indagano i carabinieri.

