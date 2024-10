Distrutto dalle fiamme il furgone per il ritiro dei rifiuti 

In fiamme il camioncino della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti a Sanluri. Tanto spavento e nessuna conseguenza, per fortuna, per le persone a causa dell’incendio che ha coinvolto un mezzo dell’Econord che era parcheggiato nel centro di raccolta di via delle Aie.

Gli operatori ecologici hanno subito contattato i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino per garantire le necessarie operazioni in piena sicurezza. «Grazie all’intervento tempestivo della squadra dei pompieri - racconta l’assessore comunale all’Ambiente, Franco Nurra – l’incendio è stato spento prima che investisse altri mezzi tra i tanti che si trovavano all’interno della struttura parcheggiati tutti a poca distanza l’uno dall’altro, risparmiata anche parte del materiale presente».

Già esclusa l’ipotesi che il rogo abbia origine dolosa: le fiamme divampate all’improvviso potrebbero essere state causate da un corto circuito. Il servizio porta porta non ha subito alcuna conseguenza ed è ripreso con un nuovo mezzo. Anche l’area interessata dall’incendio è stata bonificata e ripulita dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA