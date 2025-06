Distrutti dalle fiamme nel piazzale di un’officina tre auto e due furgoni 

Cinque veicoli sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme. Ma l’incendio divampato nella tarda serata di sabato nel piazzale esterno di un’officina meccanica, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Determinante l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato nella tarda serata quando sono state notate le fiamme che avvolgevano una delle auto parcheggiate nell’area esterna dell’officina. Immediata la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano che ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Abbasanta e un’autobotte dalla sede centrale di via del Porto a Oristano. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme ed evitare che si potessero propagare ulteriormente. Nonostante l’intervento tempestivo tre auto e due furgoni sono andati distrutti. Subito dopo è stata messa in sicurezza l’intera zona e sono iniziati gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio. Non si esclude nulla ma dai riscontri iniziali sembra che possa trattarsi di un rogo di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’episodio, è stato sentito anche il proprietario dell’officina.



