Distrutte sei piante di ulivo dell’ex sindaco Porcu 

Vari colpi di roncola assestati con decisione per fare scempio di 6 piante di ulivo messe a dimora una ventina d’anni fa ed ora ridotte ai minimi termini. Un dispetto, uno sgradevole scherzo o una rappresaglia ai danni del proprietario? È quello che si chiede anche Franco Porcu, ex primo cittadino (per due legislature) e attuale consigliere di minoranza. «Quasi inutile dire - dichiara - che l’amarezza è enorme. Si tratta di un danno malvagio: chi lo ha creato non sa quanta cura ed affezione c’è nei confronti di queste piante. L’ulivo è sacro».

Il consigliere comunale ha segnalato il fattaccio ai carabinieri della stazione locale senza tralasciare un possibile collegamento con quanto avvenuto lunedì mattina proprio nel suo podere da circa un ettaro (200 gli ulivi presenti) in località Riu Coni (nei pressi della zona de s’Ortu Mannu): «Mi stavo recando in un altro terreno - racconta - percorrendo però la stessa strada che faccio per Riu Coni. Costeggiando il podere ho notato che all’interno vi erano due uomini con delle buste di plastica. Ho urlato loro di andare via dato che quella era proprietà privata, ma quando ho fermato la macchina e mi sono avvicinato erano già scomparsi. Ho dato una controllata e tutto era in ordine».

La brutta sorpresa l’indomani dopo una chiamata ricevuta da alcuni proprietari confinanti: «Al mio arrivo ho subito notato lo scempio, sei piante con le olive ancora da cogliere, fatte praticamente a pezzi». Difficile non collegare i due fatti e pensare che i due uomini (lunedì forse intenti a fare incetta di olive) non abbiano voluto farla pagare a chi li aveva allontanati. Meno probabile (ma non escluso) che il gesto sia collegato all’attuale attività amministrativa di Porcu o al suo recente passato da sindaco (gli venne bruciata un’auto) o a quello, prima ancora, da sindacalista. «Non so cosa dire, di certo mi sono sempre esposto e continuo a farlo anche ora con a raccolta di firme per Pratobello 24, l’opposizione alla compagnia barracellare e il ruolo in Consiglio comunale. Di certo un po’ di tensione me l’hanno creata ma non mi hanno certo spaventato: continuerò in ogni caso a portare avanti il mio ruolo e le mie battaglie».

