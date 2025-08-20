VaiOnline
Pula.
21 agosto 2025 alle 00:23

Distrutte le sdraio per i disabili 

Vandali in azione nelle spiagge di Pinus Village e Porto Columbu 

Non hanno avuto alcun rispetto neppure per le persone diversamente abili che utilizzano quegli strumenti: la notte scorsa i vandali hanno danneggiato due sedie job presenti sulle spiagge di Pinus Village e Porto Columbu, che consentono a chi ha problemi di deambulazione di fare il bagno al mare in sicurezza.

«Gesto vile»

Ogni sera le sedie – dal valore di 700 euro ciascuna - vengono ritirate e incatenate per evitare furti e danneggiamenti, un accorgimento che stavolta non è bastato. Il sindaco, Walter Cabasino, non usa giri di parole per definire l’atto vandalico che, oltre a creare un danno economico, ha provocato grossi disagi alle persone che usufruiscono di quelle sedie: «Si è trattato di un gesto gravissimo e vigliacco, inaccettabile soprattutto perché colpisce le persone più fragili della nostra comunità, che ieri mattina non hanno potuto usufruire del servizio né vivere il loro momento di svago».

Bandiera Lilla

Una beffa per il Comune, che quest’anno ha ricevuto un importante riconoscimento, la Bandiera Lilla, premio per le destinazioni che pongono una particolare attenzione ai turisti con esigenze speciali. «La nostra amministrazione da sempre ha una grande attenzione per l'inclusione – aggiunge Cabasino, ottenuta attraverso politiche culturali e sociali che hanno come obiettivo l'integrazione e l'accessibilità di ogni attività rivolta a tutte le categorie. Abbiamo dato mandato di riparare le sedie job danneggiate, ma nel mentre invito chi abbia assistito a questo grave episodio a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine».

In spiaggia

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora allo Sport, non nasconde la propria amarezza: «Allestiamo e gestiamo quotidianamente ben cinque piazzole diverse, proprio per ampliare il servizio. Garantiamo in totale 20 ombrelloni, 40 lettini e 5 sedie job in cinque spiagge diverse. Anche i bagni installati sulle spiagge sono accessibili alle persone con disabilità e partecipiamo continuamente a bandi che ci aiutano ad abbattere le barriere architettoniche. Tutto questo la facciamo destinando fondi del nostro bilancio comunale perché ribadisco, uno dei nostri obiettivi come Amministratore, è la massima inclusività di tutti i servizi che offriamo. Dispiace constatare che non tutti abbiano la stessa sensibilità».

