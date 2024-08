Distrutte le aiuole di Legambiente 

Sono state distrutte le aiuole costruite dai bambini a dai volontari di Legambiente attorno ai muri ottocenteschi della stazione ferroviaria di Sciria, a Guspini. Oltre al danno anche la beffa: al posto dei fiori colorati sono stati posti bustoni neri pieni di rifiuti. Il radi vandalico risale ad alcuni giorni fa e a farne la scoperta sono stati gli ambientalisti quando sono andati sul posto per annaffiare i fiori. «Hanno vandalizzato tutto – dice Ruggero Ruggeri, responsabile della sede di Legambiente del paese –, e pensare che all’inaugurazione avevano partecipato oltre cento scolaretti con i rispettivi insegnanti. Il luogo venne ripulito da rovi e sterpaglie, vennero accatastati in vari anni accanto alle mura e nell’area della stazione da persone senza senso civico e mancanza di sensibilità verso locali che raccontano la storia del lavoro in miniera. Fu un lavoro impegnativo che ora è andato distrutto». ( m. s. )

